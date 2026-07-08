Reactivan debate en el INE

Después de un mes congelada, los consejeros electorales reactivaron la discusión sobre crear reglas específicas y especiales para poner lupa sobre candidatas y candidatos del proceso electoral del próximo año. El debate, nos detallan, se centrará en el proyecto del consejero Jorge Montaño, quien, nos indican, presentó una nueva propuesta después de retirar otra —“para una mejor reflexión”— que puso a consideración del Consejo General en mayo pasado. En aquella oportunidad, nos recuerdan, el consejero sólo proponía vigilar a las personas que aspiren a alguna de las 17 gubernaturas que estarán en juego, ahora, nos adelantan, se plantea que la fiscalización también alcance a quienes busquen una curul y otros cargos locales. Nos advierten que aunque ya hay una regulación en la ley electoral a precampañas y campañas, el INE se ha visto en la necesidad de crear lineamientos que apliquen a cuestiones que no están necesariamente consideradas en las normas, como esa especie de etapa previa que se inventaron algunos partidos en la que nombran precandidatos bajo términos como “coordinadores” de algo o “defensores” de algo.