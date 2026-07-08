El simbolismo de un arresto

Nos han hecho ver lo relevantes que fueron los detalles de la detención del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, ayer en la Ciudad de México, por la denuncia que emprendió su esposa, María Felicia Jiménez, por violencia física y familiar en su contra. Las imágenes que compartió anoche la Fiscalía General de Justicia capitalina, nos comentan, encarnan el simbolismo de las acusaciones que enfrenta el exfuncionario: muestran al acusado esposado, sometido y bajo custodia de tres mujeres, quienes lo escoltan a las instalaciones del Ministerio Público donde será entregado a la Fiscalía de Morelos, para el inicio de un proceso penal en el que tendrá que responder por evidencias de maltrato hacia su pareja muy difíciles de refutar. El caso, nos dicen, es grave en sí mismo, por el hecho de que un hombre pueda agredir a una mujer, pero se va agudizando a medida que se profundiza en él, un funcionario con cierto poder que podría usarlo como arma para agredir e intimidar. La detención de Rodríguez Padilla, también nos señalan, podría ser un buen precedente para que nadie se sienta intocable.