Suman 22.7 millones de empleos, destaca director del IMSS; ‘datos confirman fortaleza de México’

Zoé Robledo, director del IMSS, en la Mañanera de CSP.

Al cierre del primer semestre de 2026, México registró 22 millones 779 mil 704 empleos, expuso el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, quien consideró que estos datos muestran la fortaleza de empleabilidad del país.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, subrayó que esta es la cifra más alta para un junio desde que se tiene registro. Además, destacó que en dicho mes se crearon 61 mil nuevos puestos de trabajo, mientras que el balance del semestre es de 454 mil 338 nuevos empleos.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

“Estos datos son especialmente relevantes en el contexto internacional complejo y confirman la fortaleza del empleo formal en nuestro país”, dijo.

Subrayó que el impulso principal proviene de sectores estratégicos como el transporte, comunicaciones, comercio, servicios financieros, tecnológicos, turismo, construcción y los servicios de salud y educación.

También resaltó el crecimiento al salario base de cotización, que actualmente alcanza 669.1 pesos diarios, con un crecimiento de 6.4 por ciento, lo que supera la inflación.

“Esto significa que el empleo formal no solo incorpora más personas, sino que también mejora su ingreso y fortalece su seguridad social”, dijo.

Robledo Aburto subrayó que nueve millones 195 mil 693 mujeres cuentan con un empleo formal, lo que además representa 40.4 por ciento del empleo afiliado.

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FGR