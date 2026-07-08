Secretaría de las Mujeres respalda actuación de fiscalías por detención de exfuncionario de Pemex

La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México reconoció la actuación de las fiscalías de la Ciudad de México y de Morelos tras la detención de Víctor Rodríguez Padilla, exservidor público de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien es investigado por presuntos actos de violencia contra su esposa, la doctora María Felicia Jiménez.

Mediante un comunicado, la dependencia informó que ha acompañado a la víctima desde que el caso se hizo público, brindándole asesoría, seguimiento institucional y apoyo integral, con el objetivo de salvaguardar su seguridad y garantizar el respeto a sus derechos.

La Secretaría calificó la detención como un paso relevante para el acceso a la justicia de la víctima y señaló que representa un mensaje de cero impunidad frente a la violencia ejercida contra las mujeres.

Asimismo, expresó su confianza en que el proceso judicial continúe con apego a derecho y bajo una perspectiva de género, a fin de garantizar una justicia integral que contemple la sanción correspondiente para el presunto agresor, la reparación del daño y la implementación de las medidas de protección necesarias.

La dependencia federal reiteró su compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres, así como con el acompañamiento institucional a las víctimas de violencia durante todo el proceso de acceso a la justicia.

Víctor Rodríguez Padilla fue detenido como resultado de una investigación iniciada por las autoridades ministeriales, en coordinación entre las fiscalías de la Ciudad de México y del estado de Morelos, por presuntos actos de violencia cometidos en agravio de su esposa, la doctora María Felicia Jiménez.

El director del INEEL, Víctor Rodríguez Padilla, fue grabado en video golpeando a su esposa. Rodríguez Padilla ex directivo en Pemex, y ahora director del Instituto Nacional de Energías Limpias debe de ser destituido. pic.twitter.com/fAm4u9ZJbj — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) June 26, 2026

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FGR