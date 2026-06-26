Difunden video de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, golpeando a su esposa

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, fue captado en un video golpeando a su esposa.

El material, distribuido en redes sociales, mostro los hechos ocurridos en el interior de un inmueble, específicamente en la estancia.

La grabación de la cámara de seguridad captó la fecha en la que ocurrió el hecho violento. La marca de tiempo tiene fecha del domingo 3 de mayo de 2026.

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En las imágenes se apreció una sala de estar equipada con un sillón de color claro, una televisión encendida y una silla alta para bebé de color verde.

Así fue la agresión de Víctor Rodríguez Padilla a su esposa

Víctor Rodríguez Padilla, quien viste un suéter de rayas horizontales, agrede físicamente a su esposa, que se encuentra en el sillón de la habitación.

El exdirector de Pemex propinó múltiples golpes directos mientras ella intenta protegerse en el mueble.

Después de la publicación del video, los usuarios de redes sociales, se ha manifestado para exigir la separación del puesto.

La solicitud de destitución se fundamenta directamente en la incompatibilidad de la conducta mostrada en el video con el ejercicio del cargo público.

Víctor Rodríguez Padilla dejó la Dirección General de Pemex y en su lugar se nombró a Néstor Martínez Romero como el nuevo director. El cambio oficial en la dirección general de Petróleos Mexicanos ocurrió el pasado jueves 14 de mayo de 2026.

El director del INEEL, Víctor Rodríguez Padilla, fue grabado en video golpeando a su esposa. Rodríguez Padilla ex directivo en Pemex, y ahora director del Instituto Nacional de Energías Limpias debe de ser destituido. pic.twitter.com/fAm4u9ZJbj — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) June 26, 2026

Piden auxilio a Sheinbaum

María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos denunció ser víctima de violencia doméstica por parte del exfuncionario, emitiendo a su vez un llamado de auxilio dirigido a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

La denuncia se dio a conocer a través de una serie de videos publicados en el canal de YouTube de Jiménez, en los cuales expuso las presuntas agresiones y la situación de vulnerabilidad en la que afirma encontrarse.

Hasta el momento, ni el extitular de la petrolera estatal ni las autoridades ministeriales han emitido un pronunciamiento oficial o réplica respecto a los señalamientos vertidos en las grabaciones.

Se espera que en las próximas horas las instancias correspondientes en materia de atención a la violencia de género determinen las acciones legales o de protección pertinentes para el caso.

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JVR