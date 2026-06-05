Pemex invertirá 93 mil millones de pesos para reactivar petroquímica y fertilizantes

El director general de Pemex, Juan Carlos Carpió Fragoso, anunció la inversión para reactivar la industria petroquímica y de fertilizantes.

Pemex invertirá 93 mil millones de pesos entre 2026 y 2030 para reactivar la industria petroquímica y de fertilizantes del país, con el objetivo de incrementar la producción nacional, reducir la dependencia de importaciones y fortalecer la soberanía energética y alimentaria de México.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Coatzacoalcos, Veracruz, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpió Fragoso, afirmó que ambos sectores son estratégicos para el desarrollo nacional y que durante décadas fueron abandonados, lo que generó una creciente dependencia del exterior.

“La industria petroquímica y la de fertilizantes son clave para el desarrollo de México”, sostuvo el funcionario al explicar que estos sectores permiten transformar el gas natural y los derivados del petróleo en materias primas utilizadas por industrias como la farmacéutica, automotriz, textil, química y agroalimentaria.

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Carpió Fragoso señaló que “durante décadas, en nuestro país se abandonó a la industria petroquímica, haciéndonos dependientes de las importaciones, desaprovechando la oportunidad de multiplicar el valor de los productos asociados a nuestros hidrocarburos”.

Pemex destinará 93 mil millones de pesos a infraestructura estratégica para aumentar la producción nacional de petroquímicos y fertilizantes. ı Foto: Captura de video

Sin embargo, aseguró que ahora, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, “se están reactivando estos sectores fundamentales para una gran variedad de industrias”.

El director de Pemex explicó que la estrategia contempla incrementar la producción nacional de petroquímicos hasta alcanzar 849 mil toneladas anuales y elevar la producción de fertilizantes a más de cuatro millones de toneladas por año en los próximos años.

“La reactivación nos ofrece la oportunidad de volver a producir en nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y alimentaria, reduciendo vulnerabilidades en cadenas de suministro y contribuyendo a la creación de empleos”, destacó.

Como parte del plan, Pemex impulsará la rehabilitación de instalaciones existentes y la construcción de nueva infraestructura.

Entre los proyectos estratégicos figuran los complejos petroquímicos Cangrejera, Morelos y Cosoleacaque, así como las plantas de fertilizantes de Poza Rica, Coatzacoalcos y Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con el funcionario, las inversiones previstas ascienden a 93 mil millones de pesos y estarán dirigidas a fortalecer sectores como el agrícola, automotriz, plástico, textil, farmacéutico y químico.

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