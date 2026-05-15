Consejo de Administración de Pemex toma conocimiento del cambio en la Dirección General.

El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) tomó conocimiento del cambio en la Dirección General de la Empresa Pública del Estado, la cual queda a cargo de Juan Carlos Carpio Fragoso.

Carpio Fragoso reiteró su compromiso para dar continuidad operativa y financiera a los proyectos estratégicos de Pemex, enfocándose en fortalecer la producción, impulsar el desarrollo de nuevos campos y el aprovechamiento del gas natural.

“Continuaremos avanzando en refinación, petroquímica, fertilizantes, logística y proyectos de cogeneración energética, con el objetivo de afianzar la eficiencia operativa, la posición financiera de la empresa y su sostenibilidad”, señaló.

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Asimismo, reconoció a las y los trabajadores de Pemex como el mayor activo de la empresa, “estoy convencido de que, con su respaldo, disciplina, honradez, honestidad y amor por México, seguiremos transitando por un sector energético fuerte, capaz de responder a las necesidades del país y de contribuir a alcanzar la justicia energética en beneficio de las familias mexicanas”.

El titular de Pemex es economista financiero con más de dos décadas de experiencia en el sector público, especializado en finanzas públicas, tesorería y manejo estratégico de deuda. A lo largo de su trayectoria ha liderado procesos clave para fortalecer la estabilidad financiera en contextos de alta complejidad económica, destacando su participación en el diseño de modelos de programación financiera que contribuyeron a mitigar los efectos de las crisis económicas de 2008 y 2020 en la Ciudad de México.

Desde octubre de 2024 se desempeñó como Director de Finanzas en Petróleos Mexicanos (Pemex). Entre 2018 y 2024 fungió como Director General de Administración Financiera en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Es Maestro en Gerencia Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Sesión Extraordinaria 1052 del Consejo de Administración estuvo encabezada por su presidenta, Luz Elena GonzálezEscobar, y contó con la participación de consejeras, consejeros propietarios y consejeros independientes.

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JVR