Baja 1.1% producción manufacturera

Las horas trabajadas por el personal ocupado en marzo cayeron a tasa anual 2.5 por ciento, donde las no dependientes de razón social bajaron 5.2 por ciento.

EL VOLUMEN físico de la producción de la industria manufacturera tuvo una contracción de 1.1 por ciento en marzo en su comparación con febrero, reveló la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al interior de este indicador, es visible una baja de 0.7 por ciento en las remuneraciones medias reales pagadas; en desglose de este indicador, las pagadas al personal no dependiente de la razón social disminuyeron 2.1 por ciento, mientras que las del personal dependiente hicieron lo propio en 0.6 por ciento.

La EMIM también muestra una baja a tasa mensual en marzo del personal ocupado en la industria manufacturera, a razón de 0.1 por ciento, dentro del indicador, es apreciable una contracción de 0.1 por ciento en el personal dependiente de la razón social, con el subapartado de obreros y técnicos en producción mostrando una baja de 0.2 por ciento, al tiempo que los empleados administrativos, contables y de dirección tuvieron un repunte de 0.2 por ciento.

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Simultáneo a la baja mensual de la producción de la industria manufacturera, se muestra un aumento a tasa anual de 1.1 por ciento en este indicador, incentivado principalmente por las remuneraciones medias reales pagadas, que crecieron 1.7 por ciento en el lapso referido.

De acuerdo con Gabriella Siller Pagaza, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, el deterioro en la manufactura es producto de los aranceles sectoriales a las importaciones en Estados Unidos, ya que generan afectaciones a las industrias automotriz y siderúrgica.

Además, “la falta de inversión en México, ante el deterioro en el Estado de derecho, la baja confianza empresarial y la incertidumbre respecto a la relación comercial con EU” impactaron de manera directa a esta contracción, añadió.