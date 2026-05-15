Trabajadores petroleros felicitan a Juan Carlos Carpio por su nombramiento como director de Pemex

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) extendió una felicitación al Maestro Juan Carlos Carpio Fragoso por su nombramiento, anunciado ayer, como nuevo director de Petróleos Mexicanos (Pemex), tras la salida de Víctor Rodríguez Padilla.

A través de un comunicado, el Sindicato extendió una “sincera felicitación” a Carpio Fragoso y aseguró que reconoce en el nuevo titular de Pemex un perfil con “la capacidad necesaria para guiar los destinos de nuestra empresa”.

Víctor Rodríguez deja la dirección de Pemex; entra Juan Carlos Carpio ı Foto: Especial

En este sentido, los trabajadores reafirmaron su compromiso de trabajar conjuntamente con la administración entrante en favor de “alcanzar los objetivos estratégicos que el país demanda”.

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“A nombre de las y los trabajadores petroleros, le extendemos una sincera felicitación por su nombramiento como Titular de Petróleos Mexicanos”, se lee en el comunicado.

“Los trabajadores reafirmamos nuestro compromiso de trabajar conjuntamente con su administración y bajo el liderazgo de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, sumando esfuerzos para fortalecer la soberanía energética y alcanzar los objetivos estratégicos que el país demanda”, abunda el Sindicato.

Comunicado del STPRM. ı Foto: STPRM

Los trabajadores se comprometieron a fortalecer el “diálogo y la colaboración estrecha” para “seguir impulsando el crecimiento de Pemex por el bien de México”.

Juan Carlos Carpio releva a Víctor Rodríguez Padilla

El jueves, Víctor Rodríguez Padilla dejó su cargo como director general de Pemex, en el cual fue relevado por quien era el director de Finanzas, Juan Carlos Carpio Fragoso.

Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, quien explicó que hubo un acuerdo inicial con Rodríguez Padilla para que éste ocupara el puesto durante un año, después del cual regresaría a sus labores académicas.

“Cuando gané la Presidencia, le dije a Víctor: ‘Quiero pedirte un favor, ven, ayúdame en Pemex’. Y me dijo: ‘Uy, no, es que yo estoy aquí en la academia, va a ser muy difícil’, pero bueno, lo pensó un día y al otro día llegó y me dijo: ‘Sí, sí, te ayudo, pero con una condición, solamente un año y medio, porque quiero regresar a la academia’”, explicó la mandataria federal.

“Entonces, se cumplió el año y medio y vino Víctor a decirme: ‘Oye, te dije que un año y medio, me quiero regresar a la Facultad de Ingeniería’. Le dije: ‘No, a ver, espérate tantito, quiero que nos sigas ayudando’. Entonces hoy les quiero anunciar que Víctor deja la dirección de Pemex porque fue el compromiso que yo hice con él”, abundó, en un mensaje en video.

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