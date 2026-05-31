Gobierno de México avanza en soberanía energética con el fortalecimiento de Pemex y CFE

Estamos recuperando la soberanía energética de la Nación, rescatamos a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como verdaderas empresas públicas al servicio del pueblo de México, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante el Informe de Rendición de Cuentas “A dos años del triunfo: honestidad, resultados y amor al pueblo y a la patria”, en el Monumento a la Revolución.

Acompañada por las y los integrantes de su Gabinete legal y ampliado, entre ellos, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja; y el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, enfatizó que, mientras que en administraciones neoliberales se buscó debilitarlas y entregar sectores estratégicos al interés privado y extranjero, su Gobierno fortalece el papel de ambas Empresas Públicas del Estado para garantizar el desarrollo nacional.

En ese sentido, informó que desde el inicio de su administración se han incorporado seis nuevas plantas de ciclo combinado con una capacidad de 3,000 megawatts. Asimismo, al concluir el sexenio se habrán integrado 32,000 megawatts adicionales, con el objetivo de elevar la participación de las energías renovables de 24% a por lo menos 38% en la generación eléctrica nacional. Agregó que 13,893 comunidades que históricamente fueron olvidadas ya cuentan con electricidad.

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En cuanto a Pemex, la presidenta Sheinbaum subrayó la reducción de su deuda en 20 mil millones de dólares, el fortalecimiento de su posición financiera y el procesamiento de más de 1.3 millones de barriles diarios en el Sistema Nacional de Refinación. Mencionó que gracias a la refinería de Dos Bocas y a la adquisición de Deer Park, en medio de la crisis internacional México cuenta con petróleo, tiene diésel y gasolinas a buen precio. Resaltó que están por concluirse las coquizadoras de Tula y Salina Cruz, y se inició ya el rescate de la petroquímica nacional mediante los proyectos de Escolín, Cosoleacaque y Cangrejera, además del fortalecimiento en la producción de fertilizantes por parte de Pemex.

Finalmente, en el mensaje replicado en plazas públicas de todo el país, en el que la Presidenta subrayó los resultados obtenidos en otros sectores estratégicos, enfatizó que, gracias a los acuerdos entre el sector privado, social y el Gobierno en contra de la inflación y la carestía, se mantiene el precio de la gasolina y el diésel, a pesar del aumento internacional del precio del petróleo.

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