México, que se oiga claro, no acepta injerencia, afirma Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México no aceptará “injerencia” de ningún tipo, especialmente frente a las acusaciones que Estados Unidos hizo en contra de funcionarios mexicanos.

Durante su mensaje por dos años de triunfo electoral, que dio este domingo desde el Monumento a la Revolución, la mandataria federal se refirió a los recientes eventos en los que, se ha acusado, ha habido intromisión de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, hizo un llamado a defender la soberanía nacional. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Así, se refirió al operativo en Chihuahua en el que murieron dos agentes estadounidenses, así como las acusaciones que Estados Unidos hizo contra 10 funcionarios mexicanos, incluidos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, entre otros.

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A propósito, la mandataria federal aseguró que este último hecho “no tiene precedentes en la historia de nuestra relación bilateral”, y cuestionó que las intenciones de Estados Unidos con éste sean genuinas.

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. ı Foto: Captura de video

Por lo anterior, hizo un llamado al pueblo de México a “no irnos con la finta”, y no creer que esta petición de Estados Unidos se trata de una simple colaboración, sino que se acerca a la injerencia, la cual, aseguró, no debe permitirse.

“Por eso llamo la atención del pueblo de México: cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no; cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo les corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia”, dijo la presidenta.

Claudia Sheinbaum. ı Foto: Captura de video

“Y México, que se oiga claro, no acepta injerencias. Somos un país libre, independiente y soberano”, abundó.

Claudia Sheinbaum aseguró que, a lo largo de la historia, la injerencia extranjera ha representado la pérdida de libertades para los pueblos, por lo que hizo un llamado a rechazarla a toda costa.

“Primero vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas extranjeras se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir”, dijo la presidenta.

A dos años del triunfo: honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria. Ciudad de México https://t.co/yxpKyUV2FX — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 31, 2026

Finalmente, Sheinbaum Pardo cuestionó si Estados Unidos, con esta solicitud, cuenta con un interés legítimo en apoyar a México, o bien solo necesita que sus dirigentes se posicionen electoralmente rumbo a los comicios de este año.

“¿Es realmente un interés legítimo y genuino por ayudar a México? ¿Es realmente un interés legítimo para combatir la delincuencia organizada? ¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026?”, dijo.

Mientras que, sobre el caso de Chihuahua, reiteró que “la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Seguridad Nacional establecen con precisión que ningún agente extranjero puede realizar tareas que correspondan exclusivamente a las autoridades mexicanas”.

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