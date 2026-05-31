Mensaje de Claudia Sheinbaum por dos años de triunfo electoral: Sigue EN VIVO lo más relevante

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, da un mensaje este domingo por los dos años de su triunfo electoral.

La presidenta Claudia Sheinbaum da un mensaje a la ciudadanía este domingo, con el cual conmemora dos años de su triunfo electoral de 2024 y presenta los logros alcanzados en año y medio de gobierno. El evento se realiza desde el Monumento a la Revolución en CDMX y se transmite en eventos simultáneos en las principales plazas públicas del país.

10:30 hrs. Siguen llegando simpatizantes, a minutos de iniciar mensaje de CSP

Grupos de simpatizantes siguen llegando a la Plaza de la República, a poco menos de una hora de que inicie el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum. Son recibidos con música y actividades culturales.

Entre la multitud, se ha visto a personajes como el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar; la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, entre otros.

🔴Al evento acude el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, y otros funcionarios como la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y el director del IMSS, Zoé Robledo.



📹David Galván @Radio_Formula pic.twitter.com/Ca7Sdsuy6E — Azucena Uresti (@azucenau) May 31, 2026

09:40 hrs. Morena presume alta popularidad de presidenta

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, defendió a la presidenta Claudia Sheinbaum ante un mensaje de Acción Nacional publicado este domingo en donde acusa que el Gobierno federal “vive en una realidad que no viven las familias mexicanas”.

En respuesta, Montiel Reyes compartió una encuesta que muestra un 72 por ciento de popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

.@AccionNacional no sólo vive alejado del pueblo, sino en una realidad alterna que raya en la locura.



Deberían ofrecer una disculpa a los 35.9 millones de mexicanas y mexicanos que votaron por nuestra querida presidenta @Claudiashein en 2024, así como al 72% de aprobación que… https://t.co/TopjW3ddts pic.twitter.com/H6LzyP0qqj — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 31, 2026

08:30 hrs. Simpatizantes llenan Plaza de la República, a horas del inicio del evento

A más de dos horas de que inicie el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, simpatizantes ya llenan la Plaza de la República, al pie del Monumento a la Revolución, casi en su totalidad.

08:32 #PrecauciónVial | Considera cortes a la circulación en inmediaciones del "Monumento a la Revolución", por evento. #AlternativaVial Av. Insurgentes, Av. Paseo de la Reforma, Eje 1 Poniente, Ricardo Flores Magón y Av. Ribera de San Cosme y su continuación Av.… pic.twitter.com/gaUGNNUvNZ — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 31, 2026

08:00 hrs. Metrobús suspende servicio en estaciones de L4

El Metrobús de la Ciudad de México informó que suspendió el servicio en dos tramos de la Línea 4 por el evento de este domingo.

Así, detalló que, hasta nuevo aviso, no brindan servicio los tramos:

Buenavista - Bellas Artes de la Ruta Norte

Plaza de la República - Glorieta de Colón de la Ruta Sur

⚠️AVISO L4 Ruta Norte

1⃣Toma en cuenta, por eventos temporales:

✅Servicio: Teatro Blanquita↔️San Lázaro/ Alameda Oriente.

❌Sin servicio: Buenavista ↔️ Bellas Artes.

(Actualización 08:05 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMmrU — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) May 31, 2026

⚠️AVISO L4 Ruta Sur



2⃣Seguimos informando, por eventos temporales:

✅Servicio: Defensoría Pública ↔️ San Lázaro.

❌Sin servicio: Plaza de la República ↔️ Glorieta de Colón.

(Actualización 08:07h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en:… — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) May 31, 2026

07:50 hrs. Manifestantes desde Buenavista se dirigen al Monumento a la Revolución

Horas antes del inicio del evento, contingentes de simpatizantes del Gobierno federal marchan desde distintos puntos de la Ciudad hacia el Monumento a la Revolución. Uno de los contingentes más numerosos partió desde Buenavista.

#PrecauciónVial | Manifestantes inician marcha en contrasentido de Buenavista a la altura de Mina, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Av. Insurgentes. pic.twitter.com/SzzSJkKsyy — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 31, 2026

08:09 Marcha procedente de Buenavista arriba a inmediaciones del "Monumento a la Revolución" pic.twitter.com/whAiW2mvVk — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 31, 2026

‘Honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria’: Sheinbaum da mensaje por año y medio de Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum da un mensaje a la ciudadanía para conmemorar los dos años del triunfo electoral del que llama el Segundo Piso de la Transformación, en las elecciones presidenciales de 2024.

Con este motivo, la mandataria federal presentará los logros alcanzados por su administración en año y medio de Gobierno, los cuales, dijo, han sido en favor de la “defensa de las conquistas del pueblo y de la soberanía de México”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia ı Foto: Especial

Así lo expresó Sheinbaum Pardo en un mensaje en video, en donde aseguró que “hay muchos resultados que compartir” este domingo.

Esta transformación no la detiene nadie porque tiene una sola fuerza verdadera, la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos que trabajamos juntos desde abajo en la construcción todos los días de un país más justo, más seguro y con bienestar para todas y todos Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en un mensaje en video



Domingo 31 de mayo, en el Monumento a la Revolución y en 31 plazas del país, te invito a compartir los resultados de este año y medio de gobierno en defensa de las conquistas del pueblo y de la soberanía de México. pic.twitter.com/kMQlSAeXuT — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 29, 2026

Por otro lado, aunque el mensaje contará con sede en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México (y no en el Zócalo como en ocasiones anteriores), éste se transmitirá de manera simultánea en eventos desde las principales plazas públicas del país.

Se espera que, durante su mensaje, la presidenta presente avances en salud, programas sociales, economía, infraestructura, pero, especialmente, en defensa de la soberanía nacional, en medio de una tensa relación con Estados Unidos, que ha presionado para fortalecer el combate a los grupos del crimen organizado.

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