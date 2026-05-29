Sheinbaum reitera invitación a mensaje para conmemorar 2 años de triunfo: ‘Esta transformación no la detiene nadie’

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en el mensaje en video donde reiteró la invitación a escuchar el mensaje.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su invitación a la ciudadanía mexicana a acudir a todas las principales plazas públicas del país, incluido el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, para escuchar el mensaje con el que conmemorará dos años del triunfo electoral del 2024.

A través de una publicación en sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la invitación a la ciudadanía mexicana a escuchar el mensaje que dará el domingo, en el cual, adelantó, compartirá “los resultados de este año y medio de gobierno”.

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México ı Foto: SEGOB

Este evento será este domingo 31 de marzo a las 11:00 horas, y se transmitirá de forma simultánea en las principales plazas públicas del país. La fecha conmemora el triunfo de Sheinbaum Pardo en las elecciones presidenciales de 2024, celebradas el 2 de junio de ese año.

“Domingo 31 de mayo, en el Monumento a la Revolución y en 31 plazas del país, te invito a compartir los resultados de este año y medio de gobierno en defensa de las conquistas del pueblo y de la soberanía de México”, escribió la presidenta en la red social X.

En el mensaje en video que acompañó la publicación, Claudia Sheinbaum aseguró que “hay muchos resultados que compartir”, y que “esta transformación no la detiene nadie”.

Domingo 31 de mayo, en el Monumento a la Revolución y en 31 plazas del país, te invito a compartir los resultados de este año y medio de gobierno en defensa de las conquistas del pueblo y de la soberanía de México. pic.twitter.com/kMQlSAeXuT — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 29, 2026

Asimismo, aseguró que “estamos viviendo tiempos extraordinarios en el país”.

“Esta transformación no la detiene nadie porque tiene una sola fuerza verdadera, la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos que trabajamos juntos desde abajo en la construcción todos los días de un país más justo, más seguro y con bienestar para todas y todos”, dijo Sheinbaum Pardo en el video.

“Mientras exista esa unión por la justicia, la democracia y la dignidad del pueblo, la transformación seguirá avanzando”, concluyó la mandataria federal.

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