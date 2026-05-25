Clara Brugada convoca al informe de Claudia Sheinbaum en CDMX: ¿a qué hora y dónde será?

Presidenta Claudia Sheinbaum alista cierre de gira nacional en el Zócalo de la Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, convocó a acudir el próximo 31 de mayo al informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con motivo de los dos años de su triunfo en las elecciones de 2024.

Al cierre de su conferencia de prensa, la mandataria capitalina aseguró que el acto se realizará en un contexto en el que, dijo, “se necesita unidad nacional para defender la soberanía del país”, además de respaldar al Gobierno Federal ante los desafíos internacionales.

“... estamos muy contentos que se lleve a cabo, y además se da en un contexto muy importante, donde se necesita unidad nacional para defender la soberanía de este país y para dejar muy claro el apoyo que tiene el Gobierno Federal y, en particular, nuestra Presidenta”, expresó.

La mandataria capitalina sostuvo que Claudia Sheinbaum “ha logrado enfrentar diversas situaciones muy complejas a nivel internacional”, y afirmó que México “ha salido adelante”, por lo que dijo sentirse “orgullosa” del respaldo popular hacia la Presidenta.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en conferencia de prensa el 25 de mayo de 2026. ı Foto: Captura de Pantalla

¿A qué hora y dónde será el informe de Claudia Sheinbaum en CDMX?

Clara Brugada informó que, en la Ciudad de México, la convocatoria será a las 10:00 horas en el Monumento a la Revolución, donde se concentrarán alcaldes, alcaldesas, diputados y diputadas afines a su movimiento.

La Jefa de Gobierno indicó que se decidió concentrar a los asistentes en un solo evento en la capital del país, y subrayó que se trata de un acto “institucional”, al considerar que será una rendición de cuentas sobre los resultados del Gobierno Federal.

Finalmente, Brugada Molina hizo un llamado a la ciudadanía a asistir al encuentro del próximo domingo para, dijo, “defender a la patria”, “luchar por la soberanía” y escuchar el balance de los dos años de “trabajo y de triunfo electoral” de la Presidenta.

La titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum , en conferencia presidencial ı Foto: Especial

¿Por qué el informe no será en el Zócalo de la CDMX?

El pasado 24 de mayo, durante su gira de trabajo por Tabasco, Claudia Sheinbaum anunció su intención de realizar un “informe de rendición de cuentas” que las y los mexicanos podrán seguir de manera paralela en plazas públicas de las 32 entidades de la República.

Este lunes, en su conferencia matutina, la mandataria explicó que el evento no se llevaría acabo en el Zócalo de la Ciudad de México debido a la instalación del FIFA Fan Fest de cara al Mundial.

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cehr