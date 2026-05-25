¿Cuál es la FECHA límite para registrar los Airbnb en CDMX? | CALENDARIO

FECHA límite para registrar tu Airbnb en CDMX en 2026.

El Gobierno de la Ciudad de México implementó el registro al Padrón de Anfitriones de Estancia Turística Eventual, mejor conocido como “registro de Airbnb”. Si cuentas con una propiedad, este trámite es obligatorio si no quieres sufrir una multa o sanción.

Con esta acción, el Gobierno capitalino busca erradicar las malas prácticas en la renta de alojamiento temporal. Lo anterior frente a la alta demanda de este servicio que se espera de cara a la Copa Mundial de Fútbol 2026, de la cual la CDMX será una de las sedes.

¿Tienes Airbnb? La administración local exige la inscripción obligatoria de los inmuebles destinados al hospedaje 📋🏠✨ https://t.co/N9ThacpKK0 — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 25, 2026

La noticia tomó por sorpresa a dueños de propiedades utilizadas como Airbnb. Pero, ¿hasta cuándo es posible registrarlo? Resulta que tienes tiempo, y aquí te decimos cuánto.

FECHA LÍMITE para registrar tu Airbnb en CDMX en 2026

El registro al Padrón de Anfitriones de Estancia Turística Eventual fue implementado por el Gobierno de la Ciudad de México para regular este servicio, a través de plataformas como Airbnb y otras similares.

El registro es obligatorio y, de no hacerlo, el dueño de una propiedad podría ser acreedor a sanciones.

Aspecto de un llavero con el logo de Airbnb. ı Foto: Especial

La medida fue anunciada por el Gobierno de la CDMX, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el 21 de mayo, día a partir del cual fijó un plazo de 30 días para completar el registro de inmuebles.

Es decir, el plazo para registrar tu propiedad usada como Airbnb termina el 30 de junio, considerando que los 30 días son hábiles y no calendario.

El plazo para registrar tu Airbnb vence el 30 de junio

De no cumplir con este plazo, el Gobierno capitalino no autorizará el uso de tu propiedad para Estancia Turística Eventual, y podrías ser dado de baja de las plataformas.

Además, recuerda que el registro es vigente por un año, por lo que, cuando se cumplan 365 días, deberás volverlo a tramitar si quieres que tu propiedad siga activa en las plataformas.

¿Qué se necesita para registrar un Airbnb en CDMX en 2026?

El proceso para llevar a cabo el registro al Padrón de Anfitriones de Estancia Turística Eventual es muy sencillo y lo explicamos a detalle en ESTA NOTA.

Pero, en resumen, los documentos que necesitas y pasos a seguir son estos:

Cuenta Llave CDMX : El anfitrión debe tener su identidad digital activa

Identificación oficial y RFC : Constancia de Situación Fiscal (para asegurar que pagas impuestos por esos ingresos)

Documento que acredite la propiedad : Escrituras o, en su defecto, el contrato de arrendamiento que demuestre que tienes permiso legal para subarrendar

Comprobante de domicilio : No mayor a tres meses

Llenar la solicitud : Describir las características del inmueble (número de cuartos, servicios, etc.)

Acreditación de medidas de seguridad: Declarar que cuentas con extintor, detector de humo, botiquín y números de emergencia visibles

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