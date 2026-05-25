Parque Elevado y 20 estaciones del Metro abrirán en junio, adelanta Clara Brugada

Trabajos de remodelación en la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro para el Mundial 2026.

La Ciudad de México entró en la fase final de entrega de obras de movilidad, espacio público y turismo impulsadas rumbo al Mundial de Futbol 2026, aseguró la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien adelantó la próxima inauguración de proyectos como el Parque Elevado y las 20 estaciones remodeladas del Metro.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina indicó que varias de las obras comprometidas por su administración ya comenzaron a entregarse y otras se encuentran en los últimos detalles operativos y urbanos antes de abrir al público.

“Todas las obras que nos comprometimos se están entregando una a una”, afirmó Clara Brugada, al adelantar que el Parque Elevado y las estaciones del Metro podrían será inauguradas entre el 7 u 8 de junio.

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Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en conferencia de prensa el 25 de mayo de 2026. ı Foto: Captura de Pantalla

Brugada Molina recordó que el pasado 22 de mayo fueron entregadas 73 obras alrededor del Estadio Ciudad de México, esto como parte de las intervenciones urbanas y de movilidad vinculadas con la próxima justa mundialista.

Además adelantó que en los próximos días se entregarán las obras realizadas en la Zona Rosa, así como la rehabilitación de espacios y embarcaderos en Xochimilco.

Pendientes de entregar, rutas del Trolebús

La Jefa de Gobierno también informó que se entregarán 100 kilómetros de infraestructura de electromovilidad en la capital, incluyendo dos nuevas rutas de transporte eléctrico.

Entre ellas mencionó la ruta “Chapulín” del Trolebús, que irá del Bosque de Chapultepec a Ciudad Universitaria por Circuito Interior, así como la línea 14, que conectará Ciudad Universitaria con el CETRAM de Huipulco, y estará inspirada en la fauna silvestre de los pedregales.

Prevén terminar obras en la Línea 2 a finales de mayo

El pasado 5 de mayo, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informó que las obras de remodelación en la Línea 2 del Metro deberán concluir a más tardar el 31 de mayo.

La intervención en estaciones como Bellas Artes, Hidalgo, Zócalo, San Antonio Abad, Chabacano, Viaducto, Portales y Nativitas van desde el mantenimiento de vías hasta la renovación estética de fachadas, andenes, señalética y guías podotáctiles.

Un tren de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, el 11 de mayo Clara Brugada encabezó la reinauguración del Tren “El Ajolote” —como fue rebautizado el Tren Ligero—, tras la conclusión de los trabajos de ampliación en la terminal Tasqueña.

El medio de transporte cuenta con 17 nuevos trenes que pueden acoplarse entre sí para aumentar la capacidad de pasajeros y reducir los tiempos de traslado rumbo al Mundial.

Con información de César Huerta.

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cehr