Miguel Hidalgo cambió y hoy los vecinos apuestan por el futuro: Mauricio Tabe.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, afirmó durante su comparecencia en el Congreso de la Ciudad que la demarcación cambió desde 2021, cuando las y los vecinos decidieron poner un alto al proyecto oficialista que divide, polariza y empobrece, para apostar por el avance, el desarrollo y los resultados.

“Hoy Miguel Hidalgo le apuesta al desarrollo, a la seguridad, al orden y a la libertad. Aquí el gobierno asume la responsabilidad del presente y no gobierna viendo únicamente al pasado. Somos una alcaldía que defiende los derechos de todas y todos, y que trabaja para mejorar la calidad de vida de sus vecinos”, expresó.

Durante su rendición de cuentas ante las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, Tabe sostuvo que Miguel Hidalgo es ejemplo de que sí se puede gobernar con resultados, pese a la visión centralista que limita las capacidades de los gobiernos locales para enfrentar la inseguridad.

“Hoy Miguel Hidalgo es la segunda alcaldía más segura de la Ciudad de México, les guste o no a algunos. Así lo reflejan los datos del INEGI. Llevamos seis meses consecutivos entre las alcaldías con mayor percepción de seguridad. Hoy, casi dos terceras partes de la población se sienten seguras en su colonia, y eso no es casualidad ni inercia”, afirmó.

Destacó que, mientras a nivel nacional aumentan los homicidios y las desapariciones, en Miguel Hidalgo se ha logrado reducir la incidencia delictiva y mejorar la percepción de seguridad de las y los vecinos.

En ese sentido, subrayó que las alcaldías más seguras de la Ciudad no son gobernadas por el oficialismo, sino por la oposición, que sí asume con responsabilidad el combate a la delincuencia.

Tabe cuestionó el modelo centralista impulsado desde el Gobierno Federal, al considerar que debilita a municipios y alcaldías, afectando directamente la seguridad y la calidad de vida de la población.

“Creer que todo se resolverá desde el centro del país y únicamente con la Guardia Nacional ha demostrado ser un fracaso. Lejos de fortalecer a las policías municipales, han debilitado las capacidades de los gobiernos locales. Por eso seguiremos levantando la voz para defender a los municipios y exigir recursos suficientes para atender los problemas de seguridad”, señaló.

Asimismo, criticó la narrativa oficial que pretende minimizar la crisis de violencia que enfrenta el país.

“El problema es creer que con propaganda se resuelven los problemas. Los problemas no desaparecen escondiéndolos debajo del sillón. Ahí están todos los días y los padecen millones de mexicanos”, enfatizó.

Ante legisladores locales, el alcalde también destacó el programa “Peso a Peso”, mediante el cual se logró duplicar el Presupuesto Participativo en el 40 por ciento de las colonias de Miguel Hidalgo. Por ello, llamó al Congreso capitalino a aprobar la iniciativa enviada para replicar este modelo en todas las alcaldías de la Ciudad.

Finalmente, aseguró que en Miguel Hidalgo se gobierna para todas y todos, con resultados visibles en seguridad, servicios urbanos, recuperación del espacio público y programas sociales que ayudan a emparejar oportunidades, especialmente para las mujeres.

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JVR