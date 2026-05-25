Lluvia y granizada deja afectaciones en CDMX; reportan encharcamientos en Xochimilco

Lluvias de este 25 de mayo han provocado encharcamientos y caída de árboles en CDMX.

Las intentas lluvias registradas durante este lunes han provocado afectaciones en distintos puntos al poniente y sur de la Ciudad de México, donde también se ha reportado la presencia de granizo y fuertes rachas de viento.

Algunas alcaldías afectadas por las precipitaciones son Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Tlalpan, Milpa Alta y Xochimilco. Asimismo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas Amarilla y Naranja ante la persistencia de precipitaciones para la tarde y noche de este 25 de mayo.

En Xochimilco, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos atendieron un encharcamiento en la colonia Santa Cruz Xochitepec, mientras personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) reportó una anegación en la colonia Santiago Tepalcatlalpan.

Informo que atendemos un encharcamiento en la Colonia Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco. #AlMomento, realizamos la liberación de los registros para que fluya el agua anegada. Continuo informando.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/KfNjlwYrEQ — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) May 25, 2026

Por otra parte, bomberos despacharon la caída de tres árboles: uno de aproximadamente 10 metros de largo en la alcaldía Álvaro Obregón, y otros dos en Tlalpan, de 8 y 25 metros.

En Tlalpan, también se registraron afectaciones por acumulación de agua en vialidades como Insurgentes Sur, frente a la estación Villa Olímpica del Metrobús.

Asimismo, las precipitaciones dejaron una encharcamiento que se extendió por aproximadamente 200 metros lineales sobre la avenida Río San Joaquín, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Bomberos desazolvaron coladeras para permitir el desalojo agua pluvial.

Atendimos un Encharcamiento en calle Río San Joaquín, colonia Pensil, en @AlcaldiaMHmx, informamos que se desalojo agua pluvial en un área de 200 metros lineales.#ServicioConcluido

@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/Ia8GO6wYmQ — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) May 26, 2026

Alcaldías en Alerta Naranja por lluvias

Ante el pronóstico de lluvias con acumulados de entre 30 y 49 milímetros, Protección Civil activó la Alerta Naranja al menos tres alcaldías:

La Magdalena Contreras Tlalpan Xochimilco

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 25/05/2026, en las demarcaciones: @ALaMagdalenaC, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/7B4oZkTQRq — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 25, 2026

Alcaldías en Alerta Amarilla por lluvias

Al mismo tiempo, la dependencia capitalina activó la Alerta Amarilla por peligros asociados a lluvias y posible caída de granizo en las alcaldías:

Álvaro Obregón Coyoacán Cuajimalpa Miguel Hidalgo Milpa Alta

⚠️ Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 25/05/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @AlcaldiaMHmx y @AlcMilpaAlta.



Atiende las recomendaciones y mantente… pic.twitter.com/gagvG0w6jN — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 25, 2026

Ambas alertas se mantendrá vigentes hasta las 22:00 horas, aunque podrían actualizarse ante el recrudecimiento de las condiciones meteorológicas.

Además, se activó la Alerta Amarilla por la persistencia de vientos fuertes con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 59 kilómetros por hora, en las siguientes demarcaciones:

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

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cehr