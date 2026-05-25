Janecarlo Lozano inaugura mural gigante en la Gustavo A. Madero y rompe Récord Guinness.

La pasión por el futbol, el arte urbano y el orgullo vecinal se encontraron en una misma cancha: la Gustavo A. Madero. En un ambiente festivo y familiar, la alcaldía gobernada por Janecarlo Lozano, consiguió un Récord Guinness al inaugurar el mural pintado a pincel más grande del mundo, una obra monumental que ya se convirtió en nuevo símbolo de identidad para la demarcación.

Con una longitud de 203.46 metros, el mural fue certificado oficialmente por Guinness World Records y se ubica sobre avenida Centenario y Oriente 157, donde ahora resalta una explosión de colores, figuras deportivas y paisajes emblemáticos de la Ciudad de México.

La celebración tuvo el sello de una auténtica fiesta futbolera. Más de 2 mil vecinos acudieron para presenciar la develación de la obra entre música de merengue, aplausos, porras y fotografías con leyendas del balompié nacional. El ambiente recordó por momentos a la previa de una final: familias completas, camisetas de distintos equipos y niños jugando con balones mientras las bocinas animaban la jornada.

Durante el evento, Janecarlo Lozano destacó que el reconocimiento internacional representa un logro colectivo y una muestra de cómo el espacio público puede transformarse a través de la cultura y la participación ciudadana.

“Hoy Gustavo A. Madero tiene su primer Guinness World Records en su historia, y no le pertenece al gobierno, es de los maderenses”, expresó el alcalde ante cientos de asistentes.

Añadió que el mural permanecerá como un legado para las futuras generaciones y formará parte de la memoria urbana de la alcaldía.

“Sus hijos tendrán hijos y aquí seguirá esta huella histórica”, afirmó.

Además, recordó que la zona también ha sido intervenida con obras de mejoramiento urbano, como la rehabilitación de banquetas y la construcción de más de un kilómetro de Sendero de Paz, Seguridad y Esperanza.

⚽🏆 La GAM ya es parte de los Guinness World Records.



Nuestro alcalde @yancolozano inauguró el mural de fútbol pintado con pincel más grande del mundo, una obra que llena de orgullo a nuestra comunidad y transforma el espacio público con arte y esperanza. 💙🎨



#RécordGuinness pic.twitter.com/usxmVF33Tj — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) May 24, 2026

“Lo que antes era abandono, hoy es un territorio de seguridad, paz y esperanza”, sostuvo.

La obra recorre distintos momentos históricos del deporte y del futbol en México. En ella aparecen elementos representativos de la capital como el Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, la Basílica de Guadalupe y el Estadio Banorte, mezclados con escenas deportivas que evocan la emoción de las tribunas y la pasión por el balón.

Detrás del mural estuvieron artistas mexicanos encabezados por Carlos Alberto Badillo Cruz, junto con José Cruz Pacheco, Andree Orozco, Francisco Thomas Arriaga, Vivian Velázquez Ventura y Christian Zúñiga Lazcano, quienes dieron vida a una pieza que ya forma parte del paisaje cotidiano de la GAM.

A la inauguración también asistieron ex figuras del futbol mexicano como Cuauhtémoc Blanco, Francisco Fonseca, Isaac Terrazas, Ángel Reyna, Germán Villa, Rubens Sambueza y Aquivaldo Mosquera, quienes convivieron con los vecinos y celebraron el nuevo récord mundial.

Con esta obra, Gustavo A. Madero suma un nuevo atractivo urbano y demuestra que el arte también puede jugar en primera división.

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JVR