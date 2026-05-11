Reinauguran Tren Ligero con más capacidad rumbo al Mundial | VIDEOS

El Tren Ligero de la Ciudad de México, rebautizado por la actual administración como “El Ajolote”, fue reinaugurado con trenes más largos, mayor capacidad y estaciones remodeladas, con el objetivo principal de fortalecer y duplicar la movilidad rumbo al Mundial de Futbol 2026 que arranca en 31 días.

La renovación del Tren Ligero de la Ciudad de México incluye unidades acopladas por dos vagones, lo que permitirá transportar prácticamente el doble de pasajeros a lo largo de las 18 estaciones que conforman la ruta de 13 kilómetros entre Tasqueña y Xochimilco.

La estación Tasqueña fue completamente rehabilitada, mientras que Huichapan, Tepepan, La Noria, Periférico, Xomali y Huipulco fueron reacondicionadas con andenes más largos para recibir los nuevos trenes dobles.

Con estas modificaciones, las autoridades buscan reducir los tiempos de espera y aumentar la frecuencia de paso de siete a cuatro minutos, especialmente durante eventos masivos en el Estadio Azteca, una de las sedes centrales del Mundial 2026.

🚊🦎 ¡El nuevo “Ajolote” ya está en marcha!



El Tren Ligero de la CDMX fue renovado con trenes más largos, estaciones remodeladas y mayor capacidad para mover a miles de personas rumbo al Mundial 2026 ⚽🔥



Con las nuevas unidades, autoridades buscan reducir tiempos de espera y… pic.twitter.com/jPbo8yJ6sq — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 11, 2026

Cada una de las nuevas unidades mide 29.56 metros de largo, 2.65 metros de ancho y 3.85 metros de alto. Los trenes tienen capacidad para 170 pasajeros sentados y hasta 374 usuarios en total.

Los nuevos andenes alcanzan aproximadamente 60 metros de longitud y cuentan con techos de policarbonato diseñados para resistir tanto la radiación solar como las lluvias.

▶️ #VIDEO | Así fue la reinaguración del Tren Ligero, al cual se le hicieron mejoras para el Mundial 2026. Los trenes ahora podrán llevar hasta 700 pasajeros



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FGR