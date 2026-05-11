Tren Ligero “El Ajolote” reanuda operación

UNO DE LOS SISTEMAS de transporte más importantes del sur de la Ciudad de México retoma hoy operaciones en sus 18 estaciones, incluida la renovada terminal Tasqueña, que fue prácticamente reconstruida como parte del plan de movilidad rumbo al Mundial 2026.

Las obras, que comenzaron en julio de 2025, contemplaron intervenciones escalonadas en estaciones como Huichapan, Tepepan, La Noria, Periférico, Xomali y Huipulco para ampliar andenes y mejorar el flujo de pasajeros.

El objetivo principal es incrementar la frecuencia de trenes de 7 a 4 minutos y reducir saturaciones, especialmente en eventos masivos en el Estadio Azteca, que será una de las sedes centrales de la Copa Mundial 2026.

Tren Ligero renovado, obra clave para el Mundial 2026 ı Foto: Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

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