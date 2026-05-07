Virus de los Andes, la cepa más letal

EL BROTE de hantavirus que provocó la muerte de tres personas a bordo de un crucero que navegaba por el Océano Atlántico corresponde al llamado “virus de Los Andes”, una cepa más peligrosa, con una tasa de mortandad más elevada y la única que se puede transmitir de persona a persona.
Los contagios se registraron en el MV Hondius, un navío con alrededor de 150 pasajeros que partió de Ushuaia, Argentina, con destino a las Islas Canarias, en España.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el hantavirus habita de forma natural en roedores y, a la fecha, no existe una cura específica ni un tratamiento antiviral completamente eficaz, pues la complejidad del microorganismo dificulta el desarrollo de las terapias dirigidas.
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