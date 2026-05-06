Dilema en Colombia

Colombia, ante el dilema de salvar sus ecosistemas o a hipopótamos de Escobar

Tras la muerte de Pablo Escobar, hipopótamos liberados en Antioquia se reprodujeron sin control, volviéndose especie invasora peligrosa

¿Salvar o sacrificar a los hipopótamos de Pablo Escobar?
¿Salvar o sacrificar a los hipopótamos de Pablo Escobar? Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola
Por:
Staff Infografía

Tras la muerte del narcotraficante Pablo Escobar en 1993, varios de los hipopótamos que mandó traer a su Hacienda Nápoles en los años 80 como parte de su zoológico privado, quedaron libres en la región colombiana de Antioquia.

Sin depredadores naturales y con abundante agua y alimento, la población de este mamífero ha crecido de forma descontrolada, convirtiéndose en una especie invasora.

Hoy son un peligro ecológico para el país sudamericano: alteran ríos, desplazan la fauna local y pueden ser agresivos con los humanos.

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El debate sobre su manejo es complejo, pues tendría que haber una esterilización de por medio, un sacrificio controlado o el traslado a santuarios en el extranjero, como ya lo ha propuesto Anant Ambani, un multimillonario indio que busca llevárselos a su zoológico privado.

¿Salvar o sacrificar a los hipopótamos de Pablo Escobar?
¿Salvar o sacrificar a los hipopótamos de Pablo Escobar? ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

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