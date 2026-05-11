Concluye SICT reconstrucción del Puente Presa Las Trancas, en Colima

Para la movilidad en la entidad

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, informa que concluyó la reconstrucción del Puente Las Trancas, en Colima.

El puente con una longitud de 600 metros y que recientemente fue inaugurado, fortalece la conectividad y movilidad de 5 mil 500 habitantes del municipio Ixtlahuacán, Colima.

La obra, con un carril por sentido, cuenta con un diseño a prueba de huracanes, tiene una estructura sólida que le da estabilidad, así como protecciones contra la erosión por agua.

Los trabajos de reconstrucción iniciaron en agosto de 2025 y concluyeron en abril de este año, cuatro meses antes de lo previsto.

El puente cruza el Río El Salado y permite la conexión de las comunidades La Presa, Las Trancas y Caután y facilita la movilidad de personas, mercancías y servicios e impulsa el desarrollo económico de la región.

La reconstrucción incluyó la colocación de carpeta asfáltica, defensa metálica, recubrimiento de taludes y colado de dentellones para prevenir procesos de socavación.

El Puente Presa Las Trancas forma parte de las tres obras recientemente inauguradas por el Gobierno de México, a través de la SICT, en el estado de Colima, junto con el Libramiento Arco Norte “Celsa Virgen Pérez” y el puente El Chical, que en conjunto suman 2 kilómetros de longitud.

Con estas acciones, la SICT refrenda su compromiso de construir y modernizar infraestructura carretera segura que agilice la movilidad y conecte a las comunidades del estado de Colima.

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FGR