CDMX registra MALA calidad del aire hoy 11 de mayo: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Consulta el estado de la calidad de aire en la Ciudad de México y el Estado de México.

Este lunes 11 de mayo de 2026 se registra MALA calidad del aire en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, lo que representa riesgo alto a la salud y eleva las probabilidades de una nueva Contingencia Ambiental.

En La Razón de México te compartimos cada hora el estado de la calidad del aire con base en el informe más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), que lleva registro de las concentraciones de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

¿Cómo está la calidad del aire este lunes 11 de mayo en CDMX?

A las 16:00 horas de este lunes 11 de mayo, dos estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MALA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Álvaro Obregón (PED)

En contraste, tres estaciones reportan BUENA calidad del aire:

Iztacalco (IZT)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

Al mismo tiempo, 10 estaciones registran calidad del aire ACEPTABLE:

Benito Juárez (BJU)

Azcapotzalco (CAM)

Coyoacán (CCA)

Cuajimalpa (CUA)

Gustavo A. Madero (GAM)

Cuauhtémoc (HGM)

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Iztapalapa (SAC)

Tláhuac (TAH)

Al menos una estación de monitoreo no arrojó datos o permanece en mantenimiento:

Cuajimalpa (SFE)

¿Cómo está la calidad del aire este 11 de mayo en el Edomex?

A las 16:00 horas, 9 estaciones de monitoreo en el Estado de México registran BUENA calidad del aire:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (SAG)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

Ecatepec (XAL)

En tanto, dos estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Naucalpan (FAC)

Tlalnepantla (TLA)

Al menos dos estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

El estado de la calidad del aire a las 16:00 horas de este lunes 11 de mayo de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México. ı Foto: SIMAT

En la Zona Metropolitana del Valle de México se registran niveles altos de radiación ultravioleta (UV), por lo que es necesaria protección al salir a las calles , como usar:

Sombrero

Gafas con filtro UV

Protector solar con FPS 30 o superior

Permanecer en la sombra o en interiores

¿Cuántas Contingencias suman en lo que va de 2026?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, cuando se registran concentraciones elevadas de contaminantes, como ozono o partículas PM10 y PM2.5, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental para evitar afectaciones a la salud de la población.

El pasado 1 de enero se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental a nivel regional, en el sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Posteriormente, el 8 de enero se activó la primera Contingencia Ambiental por ozono en toda la zona metropolitana.

El 12 de febrero se declaró la segunda Contingencia, que se extendió por 51 horas. Horas después de la suspensión, el 15 de febrero se reactivó la medida ante la persistencia de los contaminantes, y se levantó el 17 de febrero, tras casi 48 horas.

El pasado 10 de marzo se activó la cuarta Contingencia Ambiental, que se suspendió después de alrededor de 27 horas. En tanto, la quinta emergencia ambiental se activó el pasado 25 de abril y se levantó alrededor de 28 horas después.

Durante el 2025, la CAMe declaró un total de seis contingencias, la última el 25 de abril.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr