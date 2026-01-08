Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México

Activan contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de contingencia ambiental por las altas cantidades de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

“A las 16:00 horas del día de hoy, se registró una concentración horaria máxima de ozono de 160 ppb en la estación Cuajimalpa (CUA), ubicada en la Alcaldía del mismo nombre en la Ciudad de México”, indicó Comisión en un comunicado

Agregó que la contingencia ambiental busca disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud.

Declaran Fase I de contingencia ambiental tras repunte de partículas contaminantes ı Foto: Especial

En lo que va de 2026, se han registrado dos activaciones de la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Ciudad de México y el Estado de México. LA primera se activó el pasado 1 de enero de 2026 por la mala calidad del aire que dejaron los festejos de Año Nuevo.

¿Por qué se activó la contingencia ambiental?

La CAMe indicó que hoy jueves 8 de enero del 2026 se registró una temperatura “atípica” de 25 grados Celsius, lo que ha propiciado condiciones desfavorables para la dispersión del ozono y sus precursores en el Valle de México.

También afirmó que la presencia de un sistema de alta presión ha generado estabilidad atmosférica con escasa humedad y ventilación.

SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM) pic.twitter.com/hhDYHhsDk6 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 8, 2026

¿Qué medidas se aplican en CDMX y Edomex?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció una serie de medidas para proteger la salud de las personas que viven en la Zona Metropolitana del Valle de México ante la contingencia ambiental.

Entre las medidas más populares se encuentra la aplicación del Doble Hoy No Circula y posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos de las 13:00 horas a las 19:00 horas.

“Se recuerda a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas”, recordó la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula?

De acuerdo con la CAMe, mañana viernes 9 de enero del 2026 los autos que deberán suspender su circulación son los siguientes:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

La CAMe activó el Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental por ozono en el Valle de México. ı Foto: Especial / La Razón

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR