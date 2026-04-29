Arrestan a asesinos de familia en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco

Fuerzas de seguridad de la Ciudad de México y del Estado de México detuvieron este miércoles a los presuntos asesinos de una familia en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco.

Cuatro integrantes de una familia, dos adultos y sus dos hijas menores de edad, fueron encontrados sin vida al interior de su domicilio, ayer martes en la Colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco.

“Resultado de trabajos de investigación y de la coordinación con autoridades del @Edomex, compañeros de @SSC_CDMX y policías municipales de @GobAtizapan, detuvieron a tres hombres y una mujer, presuntamente relacionados en el homicidio de cuatro personas ocurrido ayer en @AzcapotzalcoMx”, informó esta mañana Pablo Vázquez, jefe de la Policía de la Ciudad de México.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de la coordinación con autoridades del @Edomex, compañeros de @SSC_CDMX y policías municipales de @GobAtizapan, detuvieron a tres hombres y una mujer, presuntamente relacionados en el homicidio de cuatro personas ocurrido… pic.twitter.com/kdqaUuIdP2 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 29, 2026

El mando policial sostuvo en sus cuentas de redes sociales que racias al análisis de las cámaras de videovigilancia del C2Poniente y del C5Edomex, se ubicaron dos camionetas robadas del predio y tras implementar un operativo coordinado, se detuvo a María de Jesús “N”, José María “N”, Francisco Javier “N”, y Emiliano “N”.

“Este último realizó disparos en contra del personal policial que, al ver en riesgo su vida, repelió la agresión y lo hirieron”.

Los detenidos, las camionetas, dos armas de fuego aseguradas y otros objetos posiblemente robados del domicilio quedaron a disposición de la Fiscalía del Estado de México para continuar con las investigaciones en coordinación con la SSC y la autoridad judicial de la Ciudad de México.

“Esta importante detención es resultado de la coordinación interinstitucional y de la visión de seguridad metropolitana impulsada por la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM , en colaboración con nuestras entidades vecinas y las instancias del @GabSeguridadMX”, refirió Pablo Vázquez.

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FGR