Asesinan a familia en Azcapotzalco: 4 integrantes fueron hallados en su domicilio

La colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco, se convirtió en el escenario de un violento multihomicidio. Cuatro integrantes de una familia, dos adultos y sus dos hijas menores de edad, fueron encontrados sin vida al interior de su domicilio.

Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Begonias y Guanábanas. Fue un familiar quien, al acudir a visitarlos, descubrió los cuerpos con visibles huellas de violencia, alertando de inmediato a los servicios de emergencia.

Al llegar al sitio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos confirmaron que las cuatro personas ya no contaban con signos vitales. Las víctimas han sido identificadas preliminarmente.

Autoridades investigan cámaras de videovigilancia ı Foto: Redes sociales

La familia estaba integrada por dos mayores de 40 años, siendo el padre y la madre, y dos mujeres menores de edad, sus hijas de 12 y 17 años.

De acuerdo con el reporte oficial, todos presentaban heridas producidas por arma punzocortante. El personal pericial de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX realizó el levantamiento de los cuerpos e inició las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil del crimen.

Aunque las autoridades no han emitido una postura definitiva, las primeras indagatorias apuntan a detalles clave que podrían orientar el caso. De acuerdo con reportes policiales, los accesos a la propiedad no presentaban daños ni cerraduras rotas.

Las líneas de investigación podrían apuntar a posibles extorsiones o robo a casa habitación.

La Fiscalía CDMX inició una investigación por el delito de homicidio, tras un reporte que alertó sobre cuatro personas sin vida en un domicilio de la colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco.



Las víctimas son dos personas adultas y dos menores de edad, quienes… — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 28, 2026

La zona permanece bajo un fuerte resguardo por parte de la SSC y la Policía de Investigación (PDI). Los oficiales ya realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la calle Begonias, además de entrevistas a los vecinos para intentar identificar la ruta de escape de los responsables y el número de personas involucradas.

La Fiscalía CDMX reiteró que la unidad especializada en homicidios ya atrajo el caso bajo los protocolos de rigor, buscando dar con los responsables de este crimen que ha dejado la pérdida de una familia completa.

Se continuará informando los avances del caso conforme se tengan más datos que aporten a la investigación.