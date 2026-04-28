Cortes de agua en CDMX: Lista de colonias que no tendrán servicio hasta el 6 de mayo

Varias alcaldías de la CDMX no tendrán el suministro

El suministro de agua potable en la Ciudad de México registra importantes interrupciones esta semana. La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que diversas alcaldías presentan desde bajas presiones hasta cortes totales debido a fallas en equipos de bombeo y trabajos de reparación en la red.

Si vives en el oriente o el poniente de la capital, te presentamos el calendario oficial de recuperación del servicio por zonas.

Iztacalco

Debido a una falla mecánica en el equipo de bombeo del Pozo Ciudad Deportiva 2, las autoridades mantienen trabajos de reparación que generan baja presión y cortes en el vital líquido. Se espera que el servicio se normalice el próximo domingo 5 de mayo.

Colonias afectadas en Iztacalco:

Ex Ejido Magdalena Mixiuhca

Granjas México

Gabriel Ramos Millán

Sección Bramadero

Cortes en el suministro de agua ı Foto: Redes sociales

Tláhuac

Los habitantes del Pueblo de Mixquic enfrentan la situación más crítica. De acuerdo con la información oficial, la interrupción del suministro continuará durante varios días más, con una fecha estimada de restablecimiento hasta el miércoles 6 de mayo.

Cortes en el suministro de agua ı Foto: Redes sociales

Cuajimalpa y Cuauhtémoc

En otras zonas de la ciudad, las afectaciones son de menor duración, pero requieren atención inmediata.

Cuajimalpa: En las colonias Palo Alto, Granjas Palo Alto, Cooperativa Palo Alto, Granjas y Lomas de Bezares , el agua regresará este miércoles 29 de abril .

Cuauhtémoc: En la colonia Hipódromo Condesa, el corte es breve; las autoridades informaron que el servicio quedará restablecido hoy mismo, alrededor de las 23:00 horas.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @cuajimalpa_gob:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realizará la sustitución de la bomba del pozo Vista Hermosa.



🛠️ Se prevé una interrupción en el suministro de agua potable en las colonias… pic.twitter.com/Y2kpbeQltc — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 28, 2026

¿Cómo solicitar una pipa de agua?

Ante la contingencia, el Gobierno de la Ciudad de México ha puesto a disposición de la ciudadanía canales oficiales para mitigar el desabasto:

Línea H2O: Puedes solicitar el servicio de pipas gratuitas marcando al *426 .

Verificación: Se invita a los vecinos a seguir las redes sociales de SEGIAGUA para evitar noticias falsas y confirmar los horarios de restablecimiento en su zona específica.

Mientras se normaliza el servicio, se sugiere priorizar el uso del agua para tareas esenciales de higiene y alimentación, así como revisar que las llaves y cisternas se encuentren en buenas condiciones para evitar desperdicios una vez que regrese la presión.