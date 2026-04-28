Congreso CDMX vota a favor de juicio político contra Maru Campos por caso de agentes de CIA

Morena en Congreso capitalino pide juicio político para Maru Campos por caso de agentes de la CIA.

Con 39 votos a favor y 13 en contra, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la solicitud para iniciar un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, por presuntamente haber permitido la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en operativos de seguridad en el estado.

La medida fue solicitada por la bancada de Morena en el Congreso, la cual también exigió que la mandataria panista rinda un informe detallado sobre sus actividades y el alcance de la posible intervención extranjera.

El posicionamiento ocurre luego de que Campos Galván rechazó asistir a una reunión de trabajo convocada por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública del Senado de la República, programada para este día a las 11:00 horas.

Morena en el Congreso CDMX pide juicio político contra Maru Campos. ı Foto: Fernanda Rangel (La Razón de México)

En una carta formal dirigida a la Cámara alta, la gobernadora argumentó que su presencia podría comprometer la confidencialidad de una investigación en curso, así como la posible exposición de información clasificada relacionada con la seguridad nacional.

El caso se vincula con el operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, Chihuahua.

De acuerdo con la fiscal de la unidad especial que investiga la posible presencia de agentes extranjeros, Wendy Paola Chávez Villanueva, se desconoce el motivo del despliegue en el que participaron cuatro agentes estadounidenses encubiertos.

Según el informe, el único funcionario que tuvo contacto con ellos y conocía el motivo de su presencia fue el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, quien falleció en un accidente automovilístico junto con otro elemento mexicano y los dos agentes estadounidenses encubiertos.

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