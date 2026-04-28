Maru Campos rechaza acudir a reunión del Senado sobre presencia de agentes de EU en Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, declinó asistir a una reunión de trabajo convocada por la Comisión de puntos Constitucionales del Senado de la República para explicar la participación de la CIA en operativos de seguridad estatales, al señalar que su intervención podría comprometer información sensible y el desarrollo de las investigaciones en curso.

A través de un oficio dirigido a la senadora María Martina Kantún Can, secretaria de la Mesa Directiva, la mandataria estatal respondió a la invitación emitida el pasado 22 de abril de 2026 para comparecer ante las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.

Al respecto, informó que rechazó su participación con el fin de “salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias en curso”.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, durante la presentación de su más reciente informe. ı Foto: Especial

“A fin de salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias en curso, evitando en todo momento comprometer información de carácter confidencial o clasificada, les informo que en este momento no es posible atender la invitación en los términos planteados”, se lee en el oficio.

Sobre la investigación, Campos Galván aseguró que su actuación “se ha conducido en todo momento bajo los principios de legalidad y transparencia en el ejercicio de la función pública”.

Detalló que, desde el inicio del caso, solicitó los informes correspondientes y ordenó la creación de una unidad especializada para investigar los hechos relacionados con el desmantelamiento del narcolaboratorio “El Final”, cuyas actividades ilícitas habrían ocurrido entre el 16 y el 19 de abril.

“Desde el inicio solicité los informes correspondientes y posteriormente instruí la creación de la unidad especializada para la investigación de los hechos”, expuso en el oficio.

🚨Maru Campos rechaza comparecer en el Senado por caso CIA en Chihuahua.



En un oficio enviado al Senado, la gobernadora informó que no acudirá a la reunión convocada, argumenta que hay investigaciones en curso y que no puede compartir información confidencial. pic.twitter.com/C9tDbV8mlV — Azucena Uresti (@azucenau) April 28, 2026

Añadió que dicha instancia “actualmente se encuentra realizando las investigaciones de los hechos ocurridos entre el 16 y el 19 de abril del presente año”.

Campos Galván también informó que ya se ha remitido información a la Fiscalía General de la República, en atención a requerimientos formales.

“La unidad especializada ya ha enviado información a la Fiscalía General de la República derivado de los requerimientos formalmente presentados a este gobierno”, puntualizó.

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