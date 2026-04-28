Renuncia de fiscal de Chihuahua no concluye tema de ingreso de agentes; mexicanos merecen la verdad: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la renuncia del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, no significa que la investigación sobre la intervención de agentes estadounidenses en un operativo dentro de territorio mexicano deba frenarse.

La mandataria hizo hincapié en que la investigación debe mantenerse hasta esclarecer cómo ocurrió dicha participación de los extranjeros en acciones de seguridad dentro de México.

César Jáuregui Moreno renunció al cargo de fiscal general del estado de Chihuahua, el 27 de abril de 2026. ı Foto: Captura de Pantalla

Lo anterior, explicó, no porque sea un lineamiento dictado por ella, sino porque así lo tiene determinado la Fiscalía General de la República (FGR), a la cual, enfatizó, le corresponde emitir las conclusiones sobre la investigación.

“Se tiene que seguir investigando, no para con una renuncia, tiene que seguirse investigando, no es solamente un pensamiento de la presidenta sino que lo trae la Fiscalía… La Fiscalía dará información para esto tiene que aclararse todo”, dijo la mandataria federal.

Comentó que ante casos como este, lo que importa es la defensa de la soberanía del país.

“Lo más importante para nosotros es el respeto a la soberanía, de cualquier mexicano y de cualquier gobierno. Tiene que cumplirse con la ley. Le corresponde a la Fiscalía hacer la investigación, pero tiene que aclararse todo”, concluyó la mandataria federal.

Se prevé que este martes la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, comparezca ante el Senado de la República sobre este caso.

No obstante, durante la Conferencia del Pueblo del Gobierno federal se informó que la titular del Ejecutivo estatal negó su participación en dicha comparecencia, debido a que, según declaraciones citadas, dijo que ella rinde cuentas directamente a la ciudadanía chihuahuense.

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