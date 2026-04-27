Renuncia César Jáuregui Moreno a la Fiscalía de Chihuahua

César Jáuregui Moreno renunció al cargo de fiscal general del estado de Chihuahua, el 27 de abril de 2026.

César Jáuregui Moreno presentó este lunes su renuncia a la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en medio de la controversia por la muerte de dos agentes estadounidenses en un presunto accidente ocurrido el pasado 19 de abril en la entidad.

Aunque el ahora exfiscal reconoció omisiones en el caso que, dijo, ha “eclipsado un logro de la mayor relevancia” en Chihuahua, en referencia al desmantelamiento de un narcolaboratorio en la comunidad El Pinal, en el municipio de Morelos.

“Entiendo que la medida más adecuada para corregir esta situación es poner a disposición mi cargo para permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía , prontitud y exhaustividad, y para restablecer la confianza pública”, afirmó en rueda de prensa. “Confío en que esta decisión contribuye a reforzar la disciplina institucional, a mejorar los controles internos y a preservar la integridad de las operaciones legítimas en la lucha contra la delincuencia organizada”, agregó.

El anuncio de César Jáuregui Moreno se da momentos después de que la titular de la Unidad Especializada a cargo de la investigar lo ocurrido entre el 17 y el 19 de abril, Wendy Chávez Villanueva, reconoció la colaboración extraoficial de agentes de Estados Unidos en la operación para desmantelar el narcolaboratorio en El Pinal.

En un mensaje a medios, explicó que existen indicios que “sugieren una posible colaboración de carácter extraoficial, cuya naturaleza deberá determinarse con mayor precisión en las siguientes etapas de la investigación”.

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cehr