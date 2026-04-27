Inaugura Evelyn Salgado Pineda la edición 50 del Tianguis Turístico México 2026.

“Este es el momento de Acapulco, este el momento del Hogar del Sol, el momento de hacer historia, con la mejor edición del Tianguis Turístico en sus 50 años; el momento de demostrarle al mundo que Acapulco no sólo está de pie, sino que se encuentra listo para seguir construyendo su historia y para recibir con el corazón y con los brazos abiertos a todos nuestros visitantes“, expresó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la ceremonia de inauguración del evento más importante del turismo y que reúne a representantes de diversos países.

En este acto que enmarca cinco décadas de trabajo enfocado a la promoción de México ante el mundo, la gobernadora resaltó el papel histórico de Guerrero, como un referente a nivel internacional y en donde nació este encuentro, que con el tiempo se convirtió en el más importante de América Latina.

“La edición número 50, que por supuesto, tenía que regresar a su casa, a su origen, a Acapulco, son muchas las razones que hacen de esta edición de oro, una edición histórica", señaló la mandataria.

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Con la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y de la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, la gobernadora destacó el trabajo que se ha realizado para lograr el renacimiento de Acapulco, con una disponibilidad de más de 17 mil habitaciones, equivalentes a casi el 90 por ciento de su capacidad total. Y añadió: “Acapulco renace con la esencia y la mística de su historia, pero con la mirada puesta en el futuro.

Acapulco, renace con una recuperación histórica que ha sido posible gracias a la voluntad incansable de nuestra presidenta de la República y del extraordinario trabajo de la Secretaría de Turismo“.

En su turno, la titular de la Secretaría de Gobernación expresó su beneplácito por que Acapulco vuelve a ser sede del Tianguis Turístico, un evento que permite mostrar la grandeza de México, las tradiciones, la cultura y la gastronomía que lo hacen único en el mundo.

“El Tianguis Turístico es una gran oportunidad para continuar generando bellos recuerdos en los turistas, conquistar corazones y lograr viajes placenteros", dijo.

En tanto, la secretaria de Turismo detalló que para esta edición se tiene un estimado de 8 mil visitantes y participantes, casi 59 mil citas de negocios, lo que representa un 40 por ciento más que el año pasado y más de mil 300 empresas expositoras. Todo esto, genera una derrama económica estimada de más de mil 150 millones de pesos para Acapulco.

Inauguran el Pabellón de Guerrero

Al término de la ceremonia protocolaria, la gobernadora junto a la comitiva que la acompañó, realizó el corte de listón inaugural de la edición 50 del Tianguis Turístico México 2026. Enseguida se trasladaron al Pabellón de Guerrero, en donde inauguraron de manera formal las actividades.

En un breve mensaje, la gobernadora dio la bienvenida a todos los asistentes y agradeció el esfuerzo de todos para lograr que Acapulco se reposicione en la preferencia de los visitantes.

El secretario de Turismo del estado, Simón Quiñones Orozco explicó que Guerrero participa como estado anfitrión, con un total de 400 participantes. Es el pabellón más grande de toda la exhibición y ofrece 120 espacios para la promoción de los diferentes destinos, cuenta con 3 salas de exposiciones; se busca superar las 2 mil citas de negocios del 2025.

Acompañaron a la gobernadora, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez; el director general de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza; el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Octavio de la Torre de Stéffano; la representante del turismo comunitario en México, Angelina Martínez Pérez; el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Antonio Cosío Pando; la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia; la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, entre otros.

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JVR