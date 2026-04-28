STPS e IMSS aseguran incremento de empleos en México durante 2026

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes se compartieron algunos datos sobre la empleabilidad en México, aseguraron que durante el primer trimestre del 2026 se presentó un incremento considerable en la ocupación.

El secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López informó que durante marzo del 2026; de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se presentó un incremento de 422 mil personas ocupadas durante el primer trimestre en comparación con 2025.

De acuerdo con Bolaños López, México es el país que ocupa el lugar con la tasa de desocupación más baja, de acuerdo con los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Ocupación en México marzo 2026 ı Foto: Captura de pantalla

El titular de la Secretaría de Trabajo precisó que en enero la tasa de desocupación se ubicó en 2.7 por ciento, en febrero en 2.6 por ciento y en marzo en 2.4 por ciento, representando una reducción sostenida en la empleabilidad en México.

Posición de México en la OCDE ı Foto: Captura de pantalla

Durante un mes se sumaron 240 mil personas ocupadas, destacando empleos dentro de restaurantes, servicios profesionales y otros servicios; además, el nivel de pobreza laboral se encuentra “en su punto más bajo desde que se tiene registro”, pues se ubica en 32.3 por ciento.

Desde enero del año 2019 hasta marzo del 2026 se generaron 6.9 millones de empleos, de los cuales 4 millones son empleos formales; es decir, el 58 por ciento.

Bolaños López precisó que estos datos muestran que en México existe una economía dinámica, que actualmente hay mejores condiciones para las y los trabajadores, y que se está registrando una recuperación del empleo.

Creación de empleos desde 2019 ı Foto: Captura de pantalla

Empleo formal en México

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, apuntó que la ENOE solamente representa también el empleo informal, mientras que los datos del instituto reflejan los trabajos formales del país.

Durante el 2026 se ha reportado la creación de 207 mil 604 puestos afiliados al IMSS, lo que equivale a una tasa anual del 0.9 por ciento; y en marzo se logró la cifra máxima para marzo, con un total de 22 millones 724 mil 680 puestos de trabajo afiliados al IMSS.

En cuanto al salario base de cotización, se reportó un incremento de 44 pesos, lo que corresponde al 7.1 por ciento en los últimos 12 meses pues pasó a 663.5 pesos diarios cotizados por las y los trabajadores del IMSS.

Puestos afiliados al IMSS ı Foto: Captura de pantalla

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