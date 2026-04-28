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Mañanera de Sheinbaum: 28 de abril del 2026

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, participa cada mañana de lunes a viernes en la Conferencia del Pueblo, también conocida como “Mañanera”

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Especial
Por:
Arturo Meléndez

La presidenta Claudia Sheinbaum participa cada mañana, de lunes a viernes, en la Conferencia del Pueblo, también conocida como Mañanera, en donde, acompañada de su gabinete, brinda información actualizada sobre los temas más relevantes de la agenda nacional.

Después de presentar los avances de su Gobierno, la mandataria federal participa en un ejercicio circular con la prensa, en donde responde dudas y cuestionamientos sobre asuntos nacionales e internacionales.

Se espera que este martes 28 de abril aborde cuestiones como la detención de altos perfiles como “El Jardinero”, “El Güero Conta” y “Metro 9”, así como otros temas de relevancia nacional, como la posible extradición del excontralmirante Fernando Farías.

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