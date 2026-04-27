Anuncia Sheinbaum reducción a comisiones en pago por tarjeta o vales en gasolinerías

El titular de SHCP estuvo en Palacio Nacional para explicar lo anunciado.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la reducción en las comisiones que se cobran en los pagos con tarjeta o vales en las gasolinerías, a fin de disminuir en mayor medida el incremento de los combustibles.

Al arranque de su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardosubrayó que este es un acuerdo que se alcanzó junto al Banco de México, asociaciones bancarias y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que con esta medida se conseguirá bajar aún más el precio de la gasolina y diésel.

Tabla oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

“Hoy vamos a anunciar la disminución de las comisiones en el pago de las gasolinas y del diésel, tanto para aquellos que pagan con tarjeta de crédito o débito, como para aquellos que pagan con vales. Este es un acuerdo en el que participó desde Banco de México y las distintas asociaciones, coordinado por la secretaría de hacienda. ¿Por qué es importante esto? Porque al disminuir las comisiones va a bajar todavía más el precio de la gasolina y el diésel. Mañana tenemos nuevamente una reunión con las empresas gasolineras, las estaciones de servicio, y el objetivo es seguir disminuyendo, sobre todo, precio del diésel. Y, lo más importante, apoyar la economía de las familias mexicanas”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en Palacio Nacional.

FGR