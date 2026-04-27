Abierto, tren al AIFA; misión cumplida: CSP

SHEINBAUM, ayer, con la gobernadora del Edomex, la Jefa de Gobierno y parte del gabinete

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este domingo el Tren Felipe Ángeles y aseguró que “cumplimos con el pueblo de México” al activar un corredor ferroviario de más de 41 kilómetros que conecta la capital del país con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El servicio abrió con una tarifa promocional de 45 pesos, capacidad superior a 80 mil pasajeros al día, y un tiempo de traslado que podrá bajar a 43 minutos.

“El día de hoy podemos decir, como dicen las Fuerzas Armadas: ‘Misión cumplida’. Cumplimos con el pueblo de México. Hoy le decimos al pueblo de México: Gobernamos para el pueblo. Misión cumplida, pueblo de México. Y finalmente decirle a todas y a todos, que la honestidad y el amor al pueblo siempre dan resultados. ¡Que viva México!”, expresó.

El Dato: Se estima que la construcción benefició a 799 mil 240 habitantes de comunidades como Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango, y generó 20 mil empleos.

En la inauguración, la mandataria federal afirmó que el proyecto forma parte del rescate del sistema ferroviario de pasajeros y que “este es un tren del pueblo de México”, que busca garantizar el derecho a la movilidad y fortalecer la conexión entre la capital, el Estado de México e Hidalgo.

Subrayó el papel de las Fuerzas Armadas en el desarrollo del proyecto, al vincular esta obra con la consolidación del llamado segundo piso de la transformación. Reconoció el trabajo de ingenieros militares en la construcción del sistema ferroviario, así como en otras obras estratégicas.

Dijo que el proyecto avanzó a partir de acuerdos con comunidades y autoridades locales, tras resolver “problemas sociales” mediante diálogo directo y compromisos en territorio. Explicó que esas negociaciones incluyeron obras comunitarias y acciones para atender demandas históricas, lo que facilitó liberar trazos y garantizar la continuidad de la construcción.

La Presidenta, con su esposo y los mandatarios de Edomex, CDMX e Hidalgo. ı Foto: David Patricio›La Razón

La Presidenta también anunció que la estación del AIFA incorporará el nombre de Clara Kraus, esposa del general Felipe Ángeles, como parte de un homenaje histórico que también busca visibilizar el papel de las mujeres.

En cuanto a la parte técnica del proyecto, el director de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous, explicó que el sistema contempla dos terminales y 10 estaciones a lo largo del recorrido, con seis paradas nuevas en el ramal hacia el AIFA.

Señaló que los nombres se definieron en coordinación con comunidades para reflejar identidad local y facilitar su apropiación. Destacó que Buenavista recupera su papel como nodo ferroviario y permitirá conectar con rutas futuras hacia otros estados.

Detalló que la línea cuenta con 294 cámaras de vigilancia distribuidas en estaciones y viaductos, así como 448 bocinas para comunicación directa con usuarios. El sistema opera con control centralizado basado en tecnología ferroviaria europea, lo que permite regular velocidad, distancia entre trenes y maniobras. Subrayó que estas medidas buscan garantizar traslados seguros y mantener la operación dentro de los tiempos programados.

Explicó que el sistema operará inicialmente con 10 trenes con capacidad de 719 pasajeros cada uno, con opción de acoplar unidades para rebasar los mil 400 usuarios en horas pico. La línea tendrá conexión con distintos transportes, como el Metro, Metrobús, Ecobici, Mexibús, lo que ampliará su alcance dentro de la zona metropolitana. La demanda inicial se estima en 57 mil pasajeros diarios, aunque la infraestructura permitirá atender a más de 80 mil conforme avance la operación.

El nuevo transporte ferroviario, ayer, al iniciar sus recorridos. ı Foto: David Patricio›La Razón

Jorge Alberto Mendoza, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), informó que el servicio arrancará con una tarifa promocional de 45 pesos desde Buenavista al AIFA y de 11.50 pesos en estaciones intermedias: “Va a ser mucho más barata que otros medios de transporte”. El acceso se realizará con la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México, aunque pronto se habilitará también del tren suburbano.

En la fase inicial, los trenes partirán cada 30 minutos, pero se tiene el objetivo de acortar la espera hasta 12 minutos conforme se consolide la operación. Sobre los horarios, precisó que el servicio funcionará desde las 05:00 horas entre semana y hasta la medianoche, con ajustes previstos según la demanda aérea.

Obra es eje de la integración regional

› Por Elizabeth Hernández

LOS MANDATARIOS del Valle de México cerraron filas, durante la inauguración del Tren Felipe Ángeles, para impulsar un modelo de movilidad metropolitana con alcance regional, y coincidieron en que la nueva infraestructura ferroviaria articula una de las zonas urbanas más extensas y dinámicas del mundo.

Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, subrayó que la ruta dignifica a comunidades históricamente marginadas como Jaltocan, en Nextlalpan. Destacó que el trayecto impulsa el desarrollo regional y garantiza el derecho a la movilidad para miles de familias mexiquenses. Bajo su perspectiva, esta entrega representa un “acto de justicia social que transforma la vida cotidiana mediante infraestructura de primer nivel”.

El Tip: El tren tiene conexión con el suburbano Buenavista-Cuautitlán, la Línea B del Metro, las líneas 1, 3 y 4 del Metrobús, con Ecobici, el Mexibús y el transporte público local.

La mandataria mexiquense afirmó que “esta obra acercará oportunidades, reducirá distancias y mejorará la existencia de quienes cada día se esfuerzan por salir adelante”, y aseguró que este sistema de transporte lleva el segundo piso de la Cuarta Transformación de forma directa a los hogares más necesitados del estado.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, definió al tren como una pieza estratégica para articular la región más importante del país, donde se genera una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Enfatizó que Buenavista recupera su rol histórico como nodo ferroviario central, al permitir transbordos hacia el Metro, el Metrobús y el sistema Ecobici.

También detalló que la integración de los aeropuertos de Toluca, Ciudad de México y el Felipe Ángeles consolida un esquema de conectividad moderno sin recurrir a proyectos faraónicos.

“Demostramos que no necesitábamos el aeropuerto de Texcoco para centralizar al país, sino un sistema diversificado y distribuido como el que hoy se fortalece”, remarcó.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, celebró la extensión de la vía que eventualmente llegará hasta Pachuca: “La conexión directa con la capital del país significa un cambio trascendental para nuestra entidad y asegura un futuro próspero para los ciudadanos”.

El mandatario destacó el impacto económico que genera la inversión en una zona metropolitana que produce el 25 por ciento del PIB nacional. Asimismo, reconoció la labor del cuerpo de ingenieros militares en la construcción de este sistema de transporte eficiente.

“Estoy más convencido que nunca, igual que millones de mexicanos, que el segundo piso de la transformación también viaja en tren”, sentenció.