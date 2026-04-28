¿Dónde es El Mirador, Nayarit, lugar en el que fue capturado ‘El Jardinero’?

Este lunes se registró la detención de Audias “N”, uno de los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) conocido bajo el alias de “El Jardinero”, quien aparecía entre los nombres del posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho.”

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la detención de “El Jardinero” fue el resultado de un trabajo de 19 meses de seguimiento.

Audias “N” se encontraba resguardado en una cabaña con un dispositivo de seguridad integrado por aproximadamente 30 camionetas y más de 60 personas armadas en las inmediaciones de la comunidad de El Mirador, Nayarit.

Lugar en el que se registró la detención de "El Jardinero" ı Foto: X: @OHarfuch

A diferencia del día en el que Oseguera Cervantes fue abatido, durante este operativo no se efectuaron disparos, por lo que no se registró el fallecimiento o lesión de personas, ni daños colaterales.

“El Jardinero” fue puesto a disposición de las autoridades que serán las encargadas de determinar su situación jurídica, por lo que se le trasladó a Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicada en la Ciudad de México.

En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx , a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.



Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de… pic.twitter.com/5jqtX53Rzn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 27, 2026

¿Dónde es El Mirador, Nayarit?

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, difundió fotografías y videos del lugar ubicado en El Mirador, Nayarit, en el que se llevó a cabo la operación para detener a “El Jardinero” este lunes.

En el video se puede observar que “El Jardinero”; quien vestía una playera blanca y un pantalón de mezclilla al momento de ser ubicado, se encontraba escondido dentro de un conducto de desagüe.

Lugar en el que se registró la detención de "El Jardinero" ı Foto: X: @OHarfuch

Audias “N” se encontraba refugiado en un rancho ubicado en el municipio de La Yesca, una zona a la que no se puede acceder con facilidad debido a que se encuentra lejos de centros urbanos.

El Mirador se encuentra en el extremo oriente de Nayarit, a una altitud de mil 699 metros, cerca de la localidad Agua Zarca y de Los Lirios.

Lugar en el que se registró la detención de "El Jardinero" ı Foto: X: @OHarfuch

La población de La Yesca se encuentra en una de las áreas más intrincadas de la Sierra del Nayar, por lo que la conexión entre este municipio y Tepic presenta dificultades.

Esta comunidad no se encuentra solamente alejada de los centros urbanos de Nayarit, pues su ubicación la convierten en una de las comunidades más aisladas de la República mexicana.

Comunidad de La Yesca ı Foto: SICT

Debido a esto, en 2020 se realizó una obra de remodelación de la Carretera Presa La Yesca - La Yesca, con una longitud de 71.4 kilómetros para poder integrar la cabecera municipal de La Yesca con el Corredor México 15.

Plano que ilustra la modernización de la carretera presa La Yesca ı Foto: SICT

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