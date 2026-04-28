Captura de ‘El Jardinero’ fue una operación completamente nacional: Harfuch; lo siguieron 19 meses

La detención de Audias “N”, alias “El Jardinero”, fue una operación que, si bien contó con intercambio de información de Estados Unidos, fue ejecutada íntegramente por autoridades mexicanas, detalló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

En conferencia de prensa de representantes del Gabinete federal de Seguridad, se brindaron más detalles de la captura de quien era considerado el posible sucesor de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido el 22 de febrero.

Cronología de detención de "El Jardinero". ı Foto: Captura de video

Así, se detalló que el seguimiento de “El Jardinero” comenzó desde octubre de 2024, es decir, el presunto líder criminal fue seguido por 19 meses hasta su captura, el lunes 27 de abril.

“La operación inicia en octubre de 2024, cuando la Secretaría de Marina activa labores de inteligencia enfocadas en un objetivo prioritario vinculada a una de las estructuras criminales del país. A partir de ese momento, se da un seguimiento sistemático, discreto y sostenido”, explicó el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Así fue la detención de "El Jardinero", según lo presentado en conferencia de prensa. ı Foto: Captura de video

El secretario de Marina detalló que los primeros hallazgos sobre el área de movilidad de “El Jardinero” se dieron en Trapiche, Nayarit, en enero de 2025, después de lo cual iniciaron análisis y mapeos de ubicaciones y patrones de movimiento.

De esta forma, fue en abril de 2026 que se identificó al objetivo, hasta lograr su captura, el 27 de abril.

Así fue la detención de "El Güero Conta", según lo presentado en conferencia de prensa. ı Foto: Captura de video

Por otro lado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó en la misma conferencia que, durante los 19 meses que se dio seguimiento a “El Jardinero”, se contó con intercambio de información con el gobierno de Estados Unidos, si bien la operación fue completamente ejecutada por fuerzas nacionales.

“Esta acción se realizó en el marco del entendimiento vigente con el gobierno de los Estados Unidos y sus distintas agencias; es decir, siempre es bienvenido el intercambio de información suscrito con estricto apego al respeto de nuestra soberanía y jurisdicción territorial. Esta operación se trató de un operativo íntegramente ejecutado por autoridades mexicanas”, dijo García Harfuch.

Por otro lado, el titular de la SSPC destacó que se reforzó la seguridad en Jalisco, Nayarit y estados aledaños frente a las reacciones de la población por las capturas de alto nivel. Se registraron seis vehículos incendiados, aunque ningún lesionado o deceso.

En el mismo sentido, García Harfuch enfatizó que la captura de “El Jardinero”, así como la de “El Güero Conta” fueron ejecutadas sin lesionados ni fallecidos.

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