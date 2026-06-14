IPN desarrolla conos robotizados para mejorar seguridad vial

Un prototipo de conos robotizados creado por egresados y docentes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) busca reducir riesgos en avenidas y carreteras, donde siniestros viales provocaron 16 mil 772 muertes durante 2023, esto según el último Informe de Salud Pública sobre la Situación de Seguridad Vial-México

La propuesta, elaborada en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas (UPIIZ), permite dirigir cuatro equipos móviles desde teléfono celular para cerrar carriles o trazar perímetros de protección en zonas de mantenimiento.

José Manuel Sánchez Mendoza, Omar Uvaldo Piedra Ceballos y Uziel Alejandro Mendoza Saldívar, egresados de Ingeniería Mecatrónica, desarrollaron el sistema con asesoría de Flabio Dario Mirelez Delgado, Ramón Jaramillo Martínez y Rafael Reveles Martínez.

Zacatecas registra la tasa de mortalidad más alta del país por incidentes de tránsito, con 20.5 por ciento del total, de acuerdo con el informe mencionado por el Politécnico. El proyecto también plantea resguardar al personal de mantenimiento vial, sector que el comunicado identifica con la mayor incidencia de accidentes mortales.

Accidente vial en imagen de archivo ı Foto: Especial

Cada cono cuenta con luces estroboscópicas, dos ruedas independientes, microcontrolador, magnetómetro, sensores de obstáculos y posicionamiento con precisión de centímetros para ejecutar líneas rectas, giros sobre su eje o trayectorias curvas.

Desde una interfaz humano-máquina (HMI) instalada en un dispositivo móvil, la persona operadora elige formaciones y recibe alertas en tiempo real ante riesgo de colisión o inclinaciones accidentales. La comunicación inalámbrica funciona en ambos sentidos y las baterías de polímeros de litio aportan autonomía a los equipos.

Para cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SCT2-2015, el sistema utiliza posicionamiento RTK, siglas en inglés de cinemática en tiempo real, tecnología que permite establecer áreas adecuadas de protección, según el IPN.

Según información del IPN, se han hecho pruebas en China con dispositivos capaces de salir de vehículos de emergencia y formar áreas seguras en menos de diez segundos. También menciona el Auto Cone de Texas A&M Unmanned Systems Lab, en Estados Unidos (EU), con un robot con desplazamiento multidireccional y GPS para carreteras.

Tras concluir la protección intelectual, los creadores prevén apoyo del IPN para escalar el prototipo al mercado o ponerlo a disposición de autoridades de infraestructura vial interesadas.

#IPNInforma | Egresados y profesores de la @ipn_upiiz desarrollaron un sistema de conos robotizados móviles de tránsito, para fortalecer la seguridad vial pública y reducir riesgos de peatones, conductores y de trabajadores de mantenimiento. 🚧 #Huélumhttps://t.co/7KUkUHieGf — IPN (@IPN_MX) June 14, 2026

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LMCT