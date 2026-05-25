SEP presenta a alumnos del IPN un borrador de respuesta a su pliego petitorio; propone diálogo

SEP presenta a alumnos del IPN un borrador de respuesta a su pliego petitorio.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) sostuvo una reunión con alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la que se presentó una propuesta para atender sus demandas.

“Ya se tiene un primer borrador de respuesta a su pliego petitorio, con el que, desde hoy, se puede iniciar el diálogo para analizarlo”, señaló la SEP en un comunicado.

La dependencia hizo una invitación a los inconformes a realizar mesas de diálogo, para analizar las posibilidades de poder cumplir el pliego petitorio de los estudiantes.

El titular de la SEP, Mario Delgado, solicitó a los manifestantes que permitan la operación normal del Canal Once, en beneficio de los trabajadores del canal y de las audiencias.

Como respaldo de la intención de lograr acuerdos, el titular de la dependencia afirmó que sigue firme la reunión programada para el próximo miércoles 27 de mayo, a fin de abordar las demandas de los alumnos del IPN.

“El titular de la SEP comentó a los integrantes del movimiento que sigue firme la reunión programada para el próximo miércoles 27 de mayo, en la que se les presentarán los avances que se tienen para atender sus demandas”, informó la Secretaría de Educación Pública en un comunicado.

Estas son las demandas de los alumnos del IPN

Los alumnos del IPN comenzaron a realizar manifestaciones desde inicios del mes de mayo, acusando corrupción administrativa y falta de presupuesto. Entre las demandas, se anunciaron las siguientes:

Destitución del director general Arturo Reyes Sandoval y de otros directivos, a quienes acusan de mal manejo de fondos, desvíos de recursos, uso indebido de donativos y becas

Más presupuesto para el IPN, incremento urgente de recursos y auditorías, incluyendo a la Fundación Politécnico y patronato

Mejoras en infraestructura: reparación de laboratorios , talleres y planteles

Más profesores y plazas docentes

Actualización de planes y programas de estudio

Mayor seguridad en los planteles

Transparencia en nombramientos de autoridades y democratización del IPN

Atención a becas y apoyos económicos

Sin represalias contra los estudiantes que protestan

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JVR