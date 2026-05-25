Jornada Nacional de Vacunación 2026 supera 6.6 millones de vacunas aplicadas

La Secretaría de Salud informó que, como parte de la Jornada Nacional de Vacunación 2026, del 25 de abril al 22 de mayo se han aplicado 6 millones 634 mil 587 dosis en todo el país, reforzando las acciones de prevención y protección de la población mexicana.

La campaña nacional, que se mantiene activa durante todo el mes de mayo, contempla la aplicación de vacunas del esquema básico y complementario, dirigidas principalmente a niñas, niños, adolescentes y grupos considerados de riesgo.

Entre los biológicos que se están aplicando destacan las vacunas contra sarampión y rubéola (SR), sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), tétanos (TD), neumococo, hepatitis B y la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), esta última dirigida a mujeres embarazadas.

Aplicación de vacuna en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

Las autoridades sanitarias señalaron que estos resultados han sido posibles gracias al trabajo coordinado entre distintas instituciones del sector salud federal.

En la estrategia participan la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS-Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Pemex, así como la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con las autoridades, la coordinación interinstitucional ha permitido fortalecer las acciones de vacunación en las 32 entidades del país y ampliar la cobertura en comunidades prioritarias.

La Secretaría de Salud reiteró que la vacunación continúa siendo una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades y salvar vidas, por lo que llamó a la población a acudir a las unidades médicas más cercanas para completar sus esquemas de inmunización antes de concluir mayo.

Aplicación de dosis de vacuna contra el Sarampión ı Foto: Cuartoscuro

El gobierno anunció a finales del mes de abril que, con el fin de robustecer la protección de la población ante enfermedades prevenibles, se decidió la ampliación de la Semana Nacional de Vacunación, programada del 25 de abril al 2 de mayo, pero se extenderá al final del último mes.

“Nuestro objetivo es seguir creciendo: más médicos, más enfermeras, más centros de salud, más hospitales. Y muy importante, la salud preventiva. Por eso es el Salud Casa por Casa, por eso la Semana Nacional de Vacunación, que, por cierto, se queda todo mayo el equipo de todas las instituciones. En la Semana Nacional salen las enfermeras y enfermeros a vacunar. De todas maneras, en todo mayo vamos a seguir vacunando en centros de salud y en hospitales”, puntualizó la Presidenta Sheinbaum en el momento.

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LMCT