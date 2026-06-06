SEP responde a demandas estudiantiles del IPN

una representante de la SEP y alumnos del IPN, ayer, en Canal Once.

LA SECRETARÍA de Educación Pública (SEP) informó a estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) los avances en la atención de sus demandas, entre los que destaca un acuerdo contra represalias, una auditoría externa al Patronato Corazón Guinda y Blanco, así como gestiones presupuestarias ante la Secretaría de Hacienda.

El documento fue leído ayer en las instalaciones de Canal Once por una representante de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación de la SEP, aunque no quedó formalmente entregado a la comunidad estudiantil por un incidente hacia el cierre del acto.

16 días llevan tomadas las instalaciones de la televisora

Como parte de las medidas anunciadas, la dependencia federal emitió el “Acuerdo de No Represalias”, para que ningún integrante de la comunidad politécnica sea sujeto a sanciones por participar en la toma de la televisora, una auditoría externa independiente para revisar el destino de los recursos del Patronato Corazón Guinda y Blanco, que está en proceso de disolución. También, las nuevas disposiciones en materia de transparencia y participación estudiantil en la Fundación Politécnico.

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La respuesta oficial también estableció la prohibición de aportaciones en admisión e inscripción, y se mantiene la coordinación con Hacienda para fortalecer las capacidades financieras del instituto. Además, se instaló una mesa de trabajo para revisar necesidades del Politécnico.

Los estudiantes condicionaron la recepción del documento a que la funcionaria aceptara un paquete con dinero, cuya procedencia no quedó acreditada, por lo que la funcionaria se retiró del lugar.