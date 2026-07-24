Homicidios en Morelos disminuyen 54% durante el gobierno de Claudia Sheinbaum

Autoridades federales informaron que el promedio diario de homicidios en Morelos disminuyó 54% desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum.

En lo que va del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el promedio diario de homicidios en Morelos ha caído 54 por ciento.

En el marco de la gira presidencial que se realiza este fin de semana por dicha entidad, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, expuso que el promedio de septiembre de 2024 era de 3.5 homicidios diarios, y bajó a 1.6 para junio de este año.

El gobierno federal destacó que junio registró el nivel más bajo de homicidios en Morelos desde 2019, como parte de los resultados en materia de seguridad. ı Foto: Captura de video

Subrayó que la reducción ha sido mucho más contundente a partir de la implementación del Plan Morelos, puesto en marcha desde abril de este año, cuando el promedio de asesinatos se encontraba en 3.7 diarios.

Respecto a la comparativa anual, señaló que junio de este año registró el nivel más bajo desde 2019 y, además, representa una disminución de 43 por ciento respecto a junio de 2025.

En cuanto a los delitos de alto impacto, la reducción observada es de 9 por ciento en comparación con 2025; no obstante, el promedio aún se mantiene por encima de los niveles registrados entre 2017 y 2022.

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