Alcalde asesinado de Temoac era investigado por vínculos criminales, confirma García Harfuch

El presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, recientemente asesinado dentro de sus oficinas en el Ayuntamiento, era investigado por sus presuntos vínculos con grupos delincuenciales, a los que se atribuyen extorsiones, homicidios y otros dentro de la misma entidad.

Con motivo de la gira presidencial de Claudia Sheinbaum que este fin de semana se realiza por Morelos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un balance de la indagatoria que se abrió para esclarecer la ejecución del edil.

Como parte del informe, señaló que Lavín Romero era relacionado con células delictivas como “Los Aparicio” y “Los Huazulco”, a quienes se responsabiliza de cometer narcomenudeo y secuestros, particularmente al oriente de Morelos.

Las averiguaciones no sólo involucraban al alcalde, sino también a su red familiar, como su suegra, Andrea ‘N’, contra quien ya se contemplaba una detención. Se desempeñaba como tesorera municipal y la Fiscalía encontró indicios de que también fungía como operadora de una de las estructuras delincuenciales, además de que tenía diversos señalamientos públicos que la vinculaban con hechos violentos en la zona.

Asimismo, se ejecutó una orden de aprehensión en contra del suegro del edil.

Comentó que Valentín Lavín ya había sido blanco de un ataque a inicios del 2026 y desde entonces se encontraba bajo investigación.

Antes, García Harfuch expresó solidaridad con los seres queridos del edil y también con los habitantes del municipio, a quienes afirmó que ya se entabló una coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos para contribuir al esclarecimiento del crimen y detener a los responsables.

“Como parte de los actos de investigación, las autoridades locales aseguraron las oficinas del gobierno municipal de Temoac para preservar indicios y fortalecer las líneas de investigación. Paralelamente, las instituciones federales y estatales continúan desarrollando trabajos de inteligencia e investigación que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido y detener a cada uno de los responsables”, comentó.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC. ı Foto: Captura de pantalla.

Subrayó que este hecho no suplirá las labores que también se mantienen en el territorio para detener a más generadores de violencia.

En el balance de la estrategia desplegada en Morelos, expuso que desde que inició el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y hasta el 30 de junio se ha detenido a dos mil 243 personas vinculadas a delitos de alto impacto.

Asimismo, se han asegurado 519 armas de fuego, más de 14 mil cartuchos y 858 kilos de droga, a lo cual se suma el desmantelamiento de seis laboratorios clandestinos.

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FGR