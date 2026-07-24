CSP reporta avance en acuerdos bilaterales tras recibir a Greer

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en la reunión que sostuvo con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, hubo avances en el T-MEC y en acuerdos bilaterales que benefician a ambos países, esto luego de que el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, indicó que se trabaja con su contraparte para “aproximar las posiciones” de ambas naciones respecto a la integración económica.

Alrededor de las 10:00 horas de ayer, la mandataria recibió en Palacio Nacional al funcionario estadounidense, con quien sostuvo una reunión que se extendió más de una hora; posteriormente, Jamieson Greer se dirigió a las instalaciones de la Secretaría de Economía para continuar con los trabajos de la tercera ronda bilateral formal en el marco de la revisión del T-MEC.

El Dato: El Consejo Coordinador Empresarial organizó un encuentro la noche de este jueves entre ambas delegaciones con la cúpula empresarial de México.

Jamieson Greer, titular de la USTR y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, ayer. ı Foto: Especial

“En Palacio Nacional, nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos”, indicó la mandataria a través de una publicación en X.

Al respecto, la SE sostuvo que las reuniones de la tercera ronda bilateral se dieron entre el 21 y 23 de julio, y que las conversaciones fueron “constructivas” y hubo avances en temas sobre los aranceles del acero, aluminio, derivados; sectores estratégicos y el fortalecimiento de las cadenas de valor y sustitución de importaciones de Asia.

13 temas puso sobre la mesa México en la 3.a ronda

“Hemos venido avanzando tratando de aproximar las posiciones de lo que Estados Unidos está buscando con lo que México está buscando a partir de lo que nos es común que es la integración económica que tenemos”, añadió Ebrard Casaubón, a través de una publicación en su cuenta de X.

Asimismo, destacó que ambas delegaciones comerciales acordaron realizar una cuarta ronda de conversaciones bilaterales en la primera quincena de septiembre con la intención de continuar el fortalecimiento de la seguridad económica y la competitividad de la región de Norteamérica en beneficio de las personas trabajadoras y de las empresas.

Más tarde, en un comunicado conjunto, tanto la Secretaría de Economía, como la USTR señalaron que en la reunión de Sheinbaum Pardo y Jamieson Greer se revisó el estatus de las negociaciones sobre el acero, aluminio y sus derivados, la industria automotriz, la seguridad económica, el trabajo, la agricultura y los servicios de pago electrónico.

14 barreras comerciales ha señalado la USTR a México

Ambas partes aseguraron que la USTR “agradeció a la Presidenta Sheinbaum su liderazgo y compromiso para fortalecer la relación económica entre EU y México”, además, de que coincidieron en que es necesaria la cooperación entre ambas naciones y la urgencia de robustecer la manufactura en la región; reforzar las cadenas de suministro, así como “hacer frente al aprovechamiento indebido por parte de países no integrantes del tratado (free-riding)”.

Por su parte, la American Chamber of Commerce of México (AmCham), celebró que haya cercanía, diálogo y colaboración entre los gobiernos mexicano y estadounidense en la tercera ronda bilateral que se llevó a cabo porque dará certidumbre.

“El diálogo entre los equipos negociadores aporta una ruta de entendimiento y una agenda de trabajo para los siguientes meses. Esa hoja de ruta es, en sí misma, una fuente de certidumbre al señalar avances en los temas conversados”, indicó el organismo en un comunicado.

El Tip: México simplificó requisitos de prueba para facilitar las exportaciones de equipos de telecomunicaciones de EU.

Además, sostuvo que el T-MEC debe implementarse correctamente para que haya continuidad en las inversiones, desarrollo económico y bienestar en favor de las personas trabajadoras de ambos países, “porque un acuerdo que se respeta, se fortalece. Norteamérica unida es más fuerte que dividida”.

Hace una semana, la USTR reconoció que las rondas bilaterales han “dado lugar a numerosos logros” e incluyó avances recientes en temas de barreras al comercio exterior, así como el fortalecimiento en la relación comercial.

Y destacó que, México ha tenido avances en seguridad económica al publicar una medida que regula la exportación de artículos de doble uso; medidas para abordar preocupación en materia de Propiedad Intelectual como control fronterizo y lucha contra la piratería.

“En mayo de 2026, México implementó una mejora en su sistema de ventanilla única y un nuevo marco para agilizar las operaciones comerciales transfronterizas. En julio de 2026, México puso en marcha su programa de agentes de aduanas en todos los puertos mexicanos”, indicó la USTR.

También mencionó que México ya toma medidas para evitar la exportación de aguacates que son cultivados en tierras deforestadas ilegalmente y para controlar de forma eficaz el vertido de aguas residuales industriales en el suroeste de Estados Unidos.

Peso registra ligera depreciación

Por Redacción

Este jueves el mercado cambiario registró una ligera depreciación derivada de un nerviosismo generado por las tensiones comerciales en el marco de la tercera ronda de negociaciones bilaterales entre México y Canadá, respecto al T-MEC.

El peso mexicano se depreció 0.62 por ciento en su comparación interbancaria, al concluir la jornada en 17.52 pesos por dólar desde un nivel de 17.40 del cierre de este miércoles.

De acuerdo con un análisis del departamento de Estudios Económicos de Banamex, los mercados financieros en México mostraron resistencia frente a la tercera ronda de diálogos del Tratado Comercial entre nuestro país y Estados Unidos y Canadá.

La institución resaltó las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre que el diálogo con autoridades de Estados Unidos avanzaban; sin embargo, más tarde, el gobierno del país vecino anunció un arancel del 10 por ciento bajo la sección 301 sobre trabajo forzoso.

Por su parte, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/IPC BMV, retrocedió 1.54 por ciento, su mayor caída en más de un mes.





Falso, que no se cumpla Tratado de Aguas: CSP

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que México no ha incumplido con el Tratado de Aguas de 1944 que se suscribió con Estados Unidos, como lo acusó ayer el representante comercial de la unión americana, Jamieson Greer, para afirmar que si no había colaboración en esta materia, entonces sería “difícil” aceptar la revisión o renovación del tratado comercial norteamericano, el T-MEC.

Durante una comparecencia ante el Senado estadounidense, antes de viajar a México para la ronda de revisión que emprenderán junto al tercer socio, Canadá, Greer dejó ver que la revisión del Tratado trilateral estaría condicionado a otros puntos como el tratado de aguas con México y la seguridad fronteriza.

El Dato: LA TITULAR del Ejecutivo descartó que, por ahora, tenga contemplado asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, que se celebrará en septiembre próximo.

Consultada durante la conferencia matutina, la mandataria federal aseguró que es falso que su gobierno incumpla con el convenio de aguas e incluso manifestó una expectativa de una mejor ejecución del mismo por el pronóstico de lluvias abundantes que hay para este año.

“Sí, es muy importante, porque ayer él estuvo en el Congreso o en el senado, y ahí senadores de Texas, creo, no sé si fue al Senado o al Congreso. En el Senado le plantearon que no estamos cumpliendo con la cuota del agua, eso es falso, estamos cumpliendo perfectamente. Hay total acuerdo con Estados Unidos, y este año esperamos que llueva más, pues, todavía se va a cumplir”, declaró.

En el marco de la visita de Greer, a quien recibirá esta mañana en Palacio Nacional, dijo que sí se abordarán temas comerciales, pero lo que tiene que ver con seguridad y otros rubros se atienden en las mesas de coordinación respectivas y acordadas con el gobierno estadounidense.

“O sea, no hay ningún problema, en este momento, con el tema del agua. No se trata de contestar a cada uno de los temas que plantea él. Lo que vamos a ver es el tema comercial. El tema de seguridad y otros temas lo vemos a través de las otras mesas de coordinación que tenemos con Estados Unidos.

“Yo creo que más bien estaba contestando en relación con lo que le preguntaron en el Senado, porque no ha estado en la mesa esos temas; más bien, son parte de otras mesas de coordinación que tenemos con Estados Unidos”, dijo.

Frente a la incertidumbre provocada por las decisiones que pudiera tomar la administración de Donald Trump, ahora que prevé imponer aranceles a más de medio centenar de países, la Presidenta comentó que lo que México hará es buscar las mejores condiciones.

“Nosotros no sabemos exactamente lo que va a hacer Estados Unidos; lo que hacemos es nuestro mejor trabajo para poder encontrar las mejores condiciones para nuestro país. Ustedes saben que Estados Unidos, de manera unilateral, decidió poner aranceles a todo el mundo.

“Ahora, viene esta ronda de aranceles en el ‘301’. No sabemos exactamente en qué condición estará México. Lo que sí les puedo decir es que hemos hecho todo lo humanamente posible para que México tenga las mejores condiciones posibles y siempre defendiendo los intereses del país”, sostuvo.

Fue el 12 de diciembre del año pasado cuando ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo en el que México manifestó la intención de liberar 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos, con entregas que iniciaron una semana después

Pese a arancel, México tiene ventaja en tarifas

| Por Cuahutli R. Badillo |

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (SE), sostuvo que no hay cambio en el gravamen efectivo que, actualmente, paga el país y no cambia la ventaja que tiene respecto de otras naciones, luego de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) colocó a México dentro del grupo de 60 economías sujetas a nuevos aranceles tras concluir una investigación amparada en la sección 301 sobre la importación de mercancías elaboradas con trabajo forzoso.

“No vemos un cambio en el arancel efectivo que México está pagando el día de hoy, esto se publica porque mañana vence el plazo que tenían para hacerlo. Entonces, ya lo sabíamos: para resumirles, ya estábamos informados por la USTR, por el embajador Greer, incluso se le comentó hoy a la presidenta, se le informó con sus detalles”, indicó en X.

El Dato: La Sección 301 es una ley que da poder al gobierno estadounidense para investigar y castigar prácticas desleales de otros países. Se encuentra en la Ley de Comercio de 1974.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en imagen del 2 de julio de 2026 ı Foto: Cuartoscuro

Ebrard Casaubón explicó que el arancel de 10 por ciento que ayer anunció la USTR, sólo sustituye al amparado en la sección 122, gravamen que finaliza hoy y que fue impuesto por el gobierno de Donald Trump en febrero, luego de que la Corte Suprema invalidó y suspendió de manera definitiva los gravámenes bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).

Destacó que el nuevo arancel “no afecta o cambia la posición que tenía el país respecto a otros países, además de señalar que el 85 por ciento de las exportaciones mexicanas que van al país vecino pagan un arancel cero.

Gravámenes de México ı Foto: Especial

La Oficina del Representante Comercial de EU, excluyó del gravamen, a las mercancías que ya tienen un gravamen bajo la sección 232 de seguridad nacional, las materias primas que de faltar podrían causar perturbaciones en el suministro, productos que podrían afectar la economía en caso de ser gravados, los que no se pueden cultivar o producir en cantidades suficientes y artículos para los cuales estos aranceles no podrían eliminar las prácticas que se investigaron.

Para Josafat Hernández, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la decisión de la USTR de utilizar el trabajo forzoso para imponer aranceles a varios países, es un pretexto para mantenerlos.

“Me parece que es una estrategia de Estados Unidos para justificar legalmente los aranceles, porque al interior de Estados Unidos ha habido algunos fallos de la Corte estadounidense que han cuestionado la legalidad de los aranceles de Trump”, indicó.

Añadió que, ante esos fallos, Trump busca fundamentar jurídicamente para justificar el cobro de aranceles, y no ve que haya incentivos para que Estados Unidos reduzca tarifas, ya que la orientación de su estrategia de seguridad es lograr que la industria se relocalice en Estados Unidos y los gravámenes son una forma de presión.

En ese sentido, el Gobierno de Brasil, nación a la que EU le impuso 12.5 por ciento de arancel, rechazó la decisión de la USTR y señaló que “ante la falta de una base jurídica interna que sustente su política comercial proteccionista, la Oficina del Representante optó por manipular un tema tan caro a los derechos humanos y a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de todo el mundo”.