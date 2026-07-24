Pese a arancel, México tiene ventaja en tarifas

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (SE), sostuvo que no hay cambio en el gravamen efectivo que, actualmente, paga el país y no cambia la ventaja que tiene respecto de otras naciones, luego de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) colocó a México dentro del grupo de 60 economías sujetas a nuevos aranceles tras concluir una investigación amparada en la sección 301 sobre la importación de mercancías elaboradas con trabajo forzoso.

“No vemos un cambio en el arancel efectivo que México está pagando el día de hoy, esto se publica porque mañana vence el plazo que tenían para hacerlo. Entonces, ya lo sabíamos: para resumirles, ya estábamos informados por la USTR, por el embajador Greer, incluso se le comentó hoy a la presidenta, se le informó con sus detalles”, indicó en X.

El Dato: La Sección 301 es una ley que da poder al gobierno estadounidense para investigar y castigar prácticas desleales de otros países. Se encuentra en la Ley de Comercio de 1974.

Ebrard Casaubón explicó que el arancel de 10 por ciento que ayer anunció la USTR, sólo sustituye al amparado en la sección 122, gravamen que finaliza hoy y que fue impuesto por el gobierno de Donald Trump en febrero, luego de que la Corte Suprema invalidó y suspendió de manera definitiva los gravámenes bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).

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Destacó que el nuevo arancel “no afecta o cambia la posición que tenía el país respecto a otros países, además de señalar que el 85 por ciento de las exportaciones mexicanas que van al país vecino pagan un arancel cero.

Gravámenes de México ı Foto: Especial

La Oficina del Representante Comercial de EU, excluyó del gravamen, a las mercancías que ya tienen un gravamen bajo la sección 232 de seguridad nacional, las materias primas que de faltar podrían causar perturbaciones en el suministro, productos que podrían afectar la economía en caso de ser gravados, los que no se pueden cultivar o producir en cantidades suficientes y artículos para los cuales estos aranceles no podrían eliminar las prácticas que se investigaron.

Para Josafat Hernández, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la decisión de la USTR de utilizar el trabajo forzoso para imponer aranceles a varios países, es un pretexto para mantenerlos.

“Me parece que es una estrategia de Estados Unidos para justificar legalmente los aranceles, porque al interior de Estados Unidos ha habido algunos fallos de la Corte estadounidense que han cuestionado la legalidad de los aranceles de Trump”, indicó.

Añadió que, ante esos fallos, Trump busca fundamentar jurídicamente para justificar el cobro de aranceles, y no ve que haya incentivos para que Estados Unidos reduzca tarifas, ya que la orientación de su estrategia de seguridad es lograr que la industria se relocalice en Estados Unidos y los gravámenes son una forma de presión.

En ese sentido, el Gobierno de Brasil, nación a la que EU le impuso 12.5 por ciento de arancel, rechazó la decisión de la USTR y señaló que “ante la falta de una base jurídica interna que sustente su política comercial proteccionista, la Oficina del Representante optó por manipular un tema tan caro a los derechos humanos y a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de todo el mundo”.