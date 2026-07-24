En la imagen ilustrativa, personas de compras en el mercado │ Inflación toca nivel más bajo desde 2020

EN LA PRIMERA quincena de julio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un avance de 0.07 por ciento quincenal, lo que la ubicó en un nivel de 3.10 por ciento, el menor nivel desde diciembre de 2020.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) explicó que los datos de la primera mitad de julio se observaron por un avance en los servicios turísticos frente al periodo vacacional de verano, asó como de vivienda, compensado por menores precios de productos de origen agrícola.

De manera detallada, el índice subyacente o aquel que no contempla los precios más volátiles se colocó en un nivel de 0.16 por ciento quincenal y 3.95 por ciento a tasa anual, debido a las mercancías alimenticias y servicios que explayen educación, compensada por un aumento en las no alimenticias.

13.18 por ciento cayó el precio del jitomate al inicio de julio

En el caso del índice no subyacente, el cual contempla los precios de los agropecuarios y los energéticos; es decir, los más volátiles, el indicador se ubicó en 0.21 por ciento, mientras que en la quincena inmediata anterior, se colocó en 0.60 por ciento.

Estos resultados se observaron por un aumento en las tarifas eléctricas de 7.04 por ciento, cifra por encima del 6.98 por ciento de la quincena inmediata anterior, así como un avance de las frutas y verduras de 1.55 por ciento.

En contraste los precios que más bajaron fueron los pecuarios, con una disminución de 8.86 por ciento y los agropecuarios, de 3.53 por ciento.

Ante ello, un análisis del departamento de Estudios Económicos de Banamex refirió que derivado de las cifras, hacia el cierre de este año se mantiene la estimación de la inflación anual general de 4.2 por ciento, con una subyacente de 4.1 por ciento y con presiones al alza derivadas de la reversión en el componente de agropecuarios, así como aranceles que se manifestarían con mayor claridad.