T-MEC: EU prevé alargue a 2027 y que sigan avances si hay “cooperación”

La revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) avanza y probablemente al cierre del año se llegue a algunos acuerdos provisionales independientes; sin embargo, las negociaciones sobre reglas de origen, medio ambiente y normas laborales se postergarán hasta 2027, con la posibilidad de que si el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no coopera en seguridad fronteriza, ni con el Tratado de Aguas, el proceso se podría complicar aún más, afirmó Jamieson Greer, representante comercial del país vecino (USTR).

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, da la bienvenida a Jamieson Greer , titular de la USTR, a la ronda de conversaciones para la revisión del TMEC en curso ı Foto: @SE_mx

“Estamos avanzando con toda la celeridad posible en este asunto… Me encantaría contar, para finales de año, al menos con algunos acuerdos —uno con Canadá y otro con México— y luego algunas de estas cuestiones que son realmente importantes, como las normas de origen, el ámbito laboral y el medio ambiente, que requieren un poco más de tiempo para debatirlas a fondo, incluso con el Congreso, en el próximo año”, externó el funcionario ante el Comité de Finanzas del Senado de EU, previo a su viaje a México en donde se reúne con el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón.

El Dato: La USTR señaló que Estados Unidos es el único país del mundo que ha adoptado y aplicado de manera efectiva una norma contra el trabajo forzoso.

De acuerdo con Reuters, el funcionario estadounidense no especificó cómo serían esos “posibles acuerdos provisionales”, pero señaló que quería presentar opciones para que Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney, las consideraran antes de que finalice 2026.

Asimismo, el titular de la USTR, enfatizó que su nación busca que las reglas de origen del T-MEC sean más robustas con la intención de que se incentive la producción de la región de Norteamérica y que el comercio que se realiza no beneficie a países asiáticos como China o Vietnam.

1.2 bdd fue el déficit comercial de EU durante 2025

Destacó que México ha sido “pragmático” en las negociaciones del Tratado porque depende del mercado estadounidense para tener mayor crecimiento y que se trabaja para mantener y ampliar el acceso al mercado agrícola de México y Canadá.

Las declaraciones del representante indican que la revisión completa no tendrá lugar este año, pero podría aumentar la incertidumbre tanto para las empresas como para las inversiones si el proceso de

negociación se prolonga hasta 2027, situación que tanto México como Canadá han tratado de evitar.

327.6 mdd fue el superávit comercial de servicios de EU

Asimismo, Greer dijo que la revisión del T-MEC podría complicarse si el Gobierno de México no coopera en todas las áreas que son de interés para la administración de Trump, en específico, lo referente al Tratado de Aguas que mantienen ambas naciones. Si se quiere tener una relación comercial que beneficie a ambos países es necesario llegar a un acuerdo en relación con ese tema.

“Hay cuestiones de seguridad fronteriza, una variedad de temas que están exactamente en mi área de competencia, pero el presidente va a tener dificultades para aceptar la renovación o incluso las revisiones si México no coopera en todas las áreas, y el Tratado de Aguas es una de ellas”, indicó el funcionario.

El Tip: Estados unidos cuenta actualmente con 19 acuerdos comerciales marco o recíprocos que concentran alrededor del 32 por ciento del PIB mundial.

En 1944, ambos países firmaron un acuerdo bilateral que regula el reparto y uso de las cuencas del Río Bravo, Colorado y Tijuana. México debe suministrar agua a EU del Bravo y EU del Colorado a su país vecino. No obstante, en el último año, Trump ha señalado que México de-be atender su parte del trato e incluso amenazó con imponer aranceles hasta que cumpla.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), sostuvo que respaldó a la Presidenta Sheinbaum Pardo y al equipo de la Secretaría de Economía durante la tercera ronda bilateral de negociación entre México y Estados Unidos y reconoció la firmeza y la visión del Gobierno para defender los intereses del sector productivo; añadió que la revisión del T-MEC también debe tomar en cuenta los intereses de los negocios familiares.

ARANCELES SECCIÓN 301. Tras el anuncio de Jamieson Greer de que pronto se impondrán aranceles amparados en una investigación sobre trabajo forzoso a más de 60 países, y entre los que se encuentra México, la Presidenta Sheinbaum Pardo comentó que se debe esperar la decisión estadounidense, pero la semana pasada, la Secretaría de Economía tuvo una reunión con su contraparte para presentar argumentos de “por qué no debe haber mayor aranceles a México, pero vamos a esperar”. Y aseguró que hoy se reunirá con el titular de la USTR en Palacio Nacional como parte de la tercera ronda bilateral.

Ventas mexicanas: Debido a los aranceles impuestos por Trump, las exportaciones de vehículos han disminuido. EU insiste en modificar las reglas de origen en la revisión del T-MEC.

Por su parte, el funcionario estadounidense comentó ante el Comité de Finanzas del Senado de su país, que la USTR ha investigado a sus 60 principales socios comerciales por el incumplimiento en la adopción y aplicación efectiva de medidas para evitar la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso. Y que propuso la aplicación de un arancel de entre 10 y 12.5 por ciento “según la solidez de sus medidas existentes para abordar este problema”.

“Mañana mismo, la USTR dará a conocer su medida de respuesta definitiva sobre su investigación de la Sección 301 relativa al incumplimiento por parte de nuestros 60 principales socios comerciales de abordar en sus fronteras el comercio internacional de bienes forzosos”, puntualizó.